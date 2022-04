Desde 1996, gracias a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 28 de abril se proclamó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo. Dicha disciplina es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de las personas, donde se busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Como equipo multidisciplinar se puede considerar a los diferentes expertos, estos son, a grosso modo, los de seguridad, los de higiene, los expertos en ergonomía y psicosociología y finalmente los de la Medicina del trabajo. Unos evitan accidentes in situ, de estos se encargan los expertos en seguridad. Otros evitan la enfermedad provocada por factores laborales, son los higienistas. La siguiente disciplina se encarga de adaptar el lugar y el trabajo a la persona, la ergonomía. Y por último la Medicina del trabajo, que tiene una función a posteriori de la producción del daño, para minimizar los daños producidos en las personas trabajadoras.

El trabajo es una función social y como tal tiene riesgos, siempre ha habido accidentes y, por ende, los accidentes laborales, como riesgo vital. El conjunto de estas actividades intenta minimizar esos riesgos inherentes al trabajo. Las buenas aplicaciones de estas actividades en los centros del trabajo producen considerables beneficios. Está claro que no son rápidamente tangibles como la venta inmediata de la producción, pero a un periodo medio de tiempo es beneficioso para las empresas el adoptar buenas prácticas de Salud Laboral. Cuando se antepone el beneficio de la producción a la salud de las personas, implícitamente se está perjudicando a la sociedad, a una parte muy vulnerable de nuestra comunidad. Se atenta contra la sociedad en sí misma.

Nuestra sociedad ha sufrido un duro golpe con la pandemia que estamos sufriendo, y digo sufriendo ya que seguimos en ella, la miramos de reojo, intentamos convivir con ella, porque sigue con nosotros. Se ha pasado por diferentes fases, más o menos contagiosa, más o menos dura, más o menos mortal. Pero sigue con nosotros. No se ha ido, y se intuye que tardará en hacerlo.

Desde el 1995 se ha avanzado mucho en Prevención de Riesgos Laborales, aunque siguen muriendo dos personas al día a causa de accidentes laborales. Son frías estadísticas. Muchas, no todas, serían evitables con una buena puesta en práctica por parte de las empresas de una buena y seria prevención de riesgos en los puestos de trabajo. Son numerosas las personas trabajadoras que sufren Enfermedades Profesionales no declaradas. Estas son una lacra tanto para la sociedad trabajadora como para la sociedad en general, ya que los costes de estas enfermedades acaecidas en el ámbito de nuestras profesiones recaen en el Sistema Público de Salud, en vez en las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y sobre todo en la parte empresarial que no ha aplicado correctamente medidas protectoras para la salud de las personas trabajadoras.

Según las estadísticas publicadas por el INVASSAT, el año 2021 se declararon 17 accidentes con resultado mortal en la provincia de Castellón, mientras que en el 2020 se declararon 6 accidentes con el mismo resultado. Sobre los accidentes considerados graves en el 2021 se declararon 49, mientras que, en el mismo periodo en 2020, fueron 43 en la provincia. En el apartado de enfermedades profesionales en 2021 fueron 406 los partes, y en el 2020, 355. Se puede observar un alza muy pronunciada en cuanto a sucesos. Poniendo en marcha un buen sistema de prevención, la mayoría de sucesos de este tipo se evitarían. Invertir en sistemas de prevención evitaría muchos disgustos, a la par que gastos que son evitables. La inversión en seguridad y salud en el trabajo, tanto desde el punto de vista programático como financiero, contribuye a una infraestructura más sólida. En el País Valenciano un técnico de Prevención de riesgos laborales actúa en 126 empresas de media, con lo que se puede deducir que la prevención real no existe.ay 1.583 técnicos en los 38 Servicios de Prevención que actúan en la Comunitat. La mayoría de empresas tienen externalizado el servicio, con las deficiencias que dicha situación puede crear, ya que la inmediatez no existe.

Desde CCOO tenemos señalada la fecha del 28 de abril en nuestros calendarios como un día para recordar y homenajear a los y las compañeras que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o como consecuencia de enfermedades de origen laboral, así como para denunciar las condiciones de trabajo precarias que originan esta lacra social y reivindicar la salud y la seguridad como un derecho fundamental en el trabajo. Este año se reclamará como cada año que el trabajo debe ser decente, digno y de calidad, así como libre de riesgo. En CCOO se considera prioritario la salud de todas las personas trabajadoras. Es imprescindible asegurar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo.

Por tanto, invitamos a todo el mundo a unirse el 28 de abril a dicho homenaje.

*Secretario de Salud Laboral de CCOO Unión Intercomarcal Comarques del Nord