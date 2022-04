La passada va ser una setmana decisiva per al futur de la nostra ciutat. Com a alcaldessa de la Vall d’Uixó, vaig signar l’escriptura de dos edificis emblemàtics que ja són propietat municipal: la Torre de Benissahat, a la plaça de l’Assumpció; i l’antic edifici de l’Schola Cantorum, a la del Centre. Amb esta adquisició complim amb dos assumptes que l’Ajuntament tenia pendents des de fa molts anys i que ara, per fi, són una realitat que millorarà els serveis municipals que rep la ciutadania.

La compra de l’antic edifici de l’Schola Cantorum és important per diversos motius, ja que farà possible l’ampliació de l’actual edifici de l’Ajuntament. D’una banda perquè milloraran l’atenció a les persones, que ara han d’esperar al carrer per falta d’espai. D’altra, millorarem l’eficiència en centralitzar els serveis municipals en un únic edifici. I també recuperem patrimoni i evitem que caiga en mans privades i desaparega, com ja ha passat anteriorment a la Vall d’Uixó.

A més este projecte el fem pensant en una oportunitat històrica, la d’aconseguir el màxim finançament possible dels fons europeus Next Generation EU. Eixa és la nostra prioritat, perquè permetrà que la nostra ciutat cresca en quatre anys els que creixeria en deu. L’objectiu és millorar i fer avançar la ciutat amb més rapidesa. Perquè a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Espanya disposa de 17.000 milions d’euros per a iniciatives com esta ampliació de la Casa de la Vila, perquè suposarà un retorn social, econòmic i també en termes mediambientals i sostenibles.

La consecució dels fons europeus és un gran repte i també un gran esforç per a l’Ajuntament, ja que amb el mateix personal gestionarem més pressupost i més projectes. Però sabem que l’esforç pagarà la pena. Per això ja hem aprovat un Pla i Comité de Mesures Antifrau, que la Unió Europea exigeix a totes les administracions que opten als Next Generation EU. Així, es garanteix el treball des de la transparència, el control i l’eficiència perquè els diners públics s’invertisquen de manera adequada i d’acord amb la normativa.

Des de l’equip de govern ja estem ultimant els detalls del procés participatiu previ a la presentació de la sol·licitud per a optar als fons europeus per a ampliar l’edifici de l’Ajuntament. Així, prompte convocarem una jornada oberta a les associacions i a la ciutadania en general perquè puguen aportar propostes al projecte. També donarem veu a tots els partits amb representació al ple, ja que este és un projecte de ciutat i de futur i la Vall mereix consens per a portar-lo endavant amb èxit.

Quant a la Torre de Benissahat, ja hem fet el pagament íntegre de la compra als propietaris i estem elaborant el pla director que ens marcarà el full de ruta a seguir en la rehabilitació. La seua recuperació serà possible gràcies a una subvenció de 484.000 euros de la Generalitat, que ja ha sigut aprovada i es realitzarà en diverses fases fins a l’any 2025.

Cal recordar que la Torre de Benissahat està declarada Bé d’Interés Cultural (BIC) i amb la seua rehabilitació disposarem d’un espai sociocultural i turístic d’interpretació de la història de la ciutat. L’entorn peatonalitzat de la plaça de l’Assumpció serà una mostra de totes les civilitzacions que han passat per la Vall d’Uixó al llarg de la nostra història. Són projectes amb ànima i que seran un revulsiu per a la nostra ciutat.

