Viva Zelenski

El 5 de Abril Volodimir Zelenski intervino telemáticamente en el Congreso español. Diputados y senadores puestos en pie le tributaron una cerrada ovación. Se la merece. Su país, Ucrania, ha sido invadido por la Rusia de Putin, y se defiende, bajo su mando, con una valentía admirable.

Pero contra toda lógica democrática de bonhomía y de sentido común el aplauso no fue unánime. Fallaron los mismos que apoyaron a Putin y que no quieren que se entreguen armas al ejército ucraniano, según ellos para lograr la paz. Que creen que consiste en la invasión y la rendición de una nación soberana, con muertos, violaciones, torturas y todo lo que hace el ejército soviético. No aplaudieron: los diputados de la CUP y del BNG, algunos de Podemos, dos de Izquierda Unida que ni siquiera asistieron. El secretario general del partido comunista, Enrique Santiago, secretario de Estado y miembro del gobierno, también se negó a aplaudir. Todos estos comunistas tienen que agradecerle algo al que parece ser su nuevo ídolo, el dictador imperialista, corrupto y ultra nacionalista que fue teniente coronel de la KGB y miembro del partido comunista de la Unión Soviética (PCUS) y que afirma que lo peor del siglo XX fue el hundimiento de la Unión Soviética, que quiere reflotar. Labor en la que le apoyan Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea, que se suman al tradicional apoyo de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua, todas repugnantes dictaduras comunistas o integristas, donde los derechos humanos, la democracia y la libertad brillan por su ausencia. Eso quieren los que no aplauden.

*Notario y doctor en Derecho