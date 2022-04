Ecotaxa al turisme

S’acaba una Setmana Santa d’optimisme. Després de dos anys sense celebrar estes vacances, el bon temps i la sensació de superació de la pandèmia per la retirada de les mascaretes han fet que el sector turístic celebre la recuperació de la velocitat de creuer. Eixe context d’eufòria arriba enmig de l’oposició del sector a la nomenada taxa turística, una llei que els grups parlamentaris del Botànic van registrar la setmana passada: un gravamen d’entre 50 cèntims i 2 euros per nit, de caràcter optatiu i municipal, que ja funciona en Catalunya, Balears i la majoria de països europeus, i que Podem porta plantejant des de 2016. El PSPV l’ha acceptada a contracor per les pressions dels socis i a canvi d’incorporar una moratòria d’un any i fer-la optativa. És un text de llei de mínims, però suficient i que no tindrà marxa enrere.

El Partit Socialista de la província de Castelló s’ha mostrat particularment contrari a la proposta. La setmana passada, 10 alcaldies (5 socialistes) van valorar l’ecotaxa i totes van descartar aplicar-la. També el provincial Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat, es va posicionar molt contrari: va culpar a un front parlamentari de la mesura (el mateix que vota al president) i va assenyalar que la comparació amb altres ciutats no era impecable perquè alguns dels nostres destins no tenen capacitat de reclam i competeixen per preu. És una afirmació terrible perquè, u, suposa pensar que el model econòmic del País Valencià és tan fràgil que amb un bufit de 50 cèntims pot tremolar i, dos, perquè eixe raonament de competir per l’oferta i no per afegir demanda obri la porta a salaris més baixos, a menys protecció del territori i suposa comprar el marc econòmic neoliberal.

El turisme té indubtables impactes per al territori i per augmentar la protecció del medi ambient cal major càrrega fiscal en aquelles activitats més perjudicials. L’ecotaxa és un exemple de fiscalitat verda que s’ha d’anar implementant en el sistema redistributiu. S’implementarà en alguns ajuntaments d’inici i el seu nul impacte negatiu farà que altres se sumen, segur. Però més tard del que hagués sigut desitjable. Si eixe prisma d’anàlisi el mantenim amb altres polítiques dins del bloc progressista, no arribarem a temps d’implementar les mesures necessàries per a protegir la nostra terra.

*Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló