Josefina y la zarzuela

Tengo una excepcional amiga a la que no sé si quiero más que admiro, o viceversa, que es Josefina Meneses. Fue, durante muchos años, emperatriz de la Zarzuela de Madrid y yo tuve el inmerecido e impar privilegio de compartir protagonismo, a su vera, en algunas obras, con la Compañía Lírica Española. El otro día me envió un vídeo en el que intervenía en el acto de celebración del sesquicentenario del teatro ubicado en la calle Jovellanos de la capital de España, interpretando el chotis de La Gran Vía de Federico Chueca. No se puede cantar con más gracia, con más retrechera seducción, con más musicalidad y con más empaque postinero.

En este caso la soprano encarna, alegóricamente, un baile popular y así lo anuncia en su pregón, de chulapo verbo, al darse a conocer: --Yo soy el Elisedo (forma incultamente finolis de referirse al Elíseo) un baile de mistó (la palabra proviene del caló y significa algo así como calidad) y tengo mis salones al lao (fonofagia muy castiza) de un parador. --¿De Muñoz? (le pregunta el paseante en Cortes). --Sí señor, (le ratifica la aludida)… --Pues apaga y vámonos (concluye el Caballero de Gracia con segunda intención). Y no es para menos pues el tal Muñoz era un singer morning que se benefició, en todos los sentidos, a la reina regente María Cristina. El género chico tenía mucho de diatriba mordaz. Y por ello, los cantantes, además de serlo, y buenos, habían de ser actores de muchos recursos y desparpajos. Que esta es otra gran virtud que tiene la impar Josefina Meneses. Para muestra un botón: el vídeo está editado y puede verse en YouTube. *Cronista oficial de Castelló