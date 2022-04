Menys Xocas i més educació

La setmana passada, El Xocas, un streamer amb més de dos milions de seguidors en diferents plataformes (la major part adolescents), comentava en viu i en directe com un amic seu esperava en una discoteca al fet que les xiques s’emborratxassen mentre ell, seré i controlant cada paraula, se les emportava a casa per a tenir relacions sexuals. «Yo tengo colegas que no beben y que eran así de ir a ligar con las pibas y que además se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas. Para él [el colega] era muy fácil ligar, porque, claro, una tía que generalmente te vería como un cuatro te ve como un siete [...], entonces es mucho más fácil, encima tú estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupao [...]. A tomar por el, salía a ligar, salía con nosotros y se iba con una piba siempre. Un crack, un fuera de serie, de pro».

Així, sense embuts, obertament, com si aquesta pràctica aberrant fos una cosa de la qual es pogués treure pit. La descripció d’una fastigosa acció, aplaudida pels seus seguidors, que és apologia de la violació. Una barbaritat que mai debem de normalitzar i, ni molt menys, frivolitzar.

I creuen vostés que aquest personatge ha demanat públicament disculpes? No, clar que no. I no ho ha fet perquè és una mostra més de la cultura masclista que encara persisteix en la nostra societat. Banalitzen les violacions i la violència contra les dones i normalitzen un discurs masclista desacomplexat. Formen part d’una cultura masclista cruel que continua avalant la violència de gènere que afecta la vida i la llibertat de les dones. I aquests senyors i senyorets que creuen que aprofitar-se sexualment d’una dona borratxa o «col·locada», com diu aquest energumen en el seu discurs, només els diré una cosa: sense consentiment no hi ha relació, a això se’n diu violació. Un delicte tipificat en el codi penal amb fins a deu anys de presó. Però l’abús, la violació, el masclisme, no es combat només amb càstig, en absolut. A aquesta aberració se l’ha de combatre des de l’educació, amb educació afectiva-sexual a les escoles i als instituts. I per suposat amb feminisme, sí, feminisme.

*Portaveu adjunta de Compromís i regidora de Feminisme a l’Ajuntament de Castelló