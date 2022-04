Respete a Castellón, señor Puig

A Ximo Puig le preocupa muy poco la Comunitat Valenciana, en general; y la provincia de Castellón, en particular. Al Molt Honorable lo que de verdad le preocupa es eso, ser el president todopoderoso y hacérselo saber a unos y a otros, para mandar y ordenar. Ximo Puig I de la Comunitat Valenciana. Todo lo demás, es secundario. Las necesidades, los problemas y las inquietudes de los valencianos, de los alicantinos y de los castellonenses pasa a un segundo plano. Él dedica su tiempo a mantenerse bien aferrado a su sillón presidencial –y al sueldo que conlleva, por supuesto-- y a garantizar buenos contratos para su hermano Francis, el ya famoso Francis Puig. ¡La familia es lo primero!

Y la situación no es nueva. Es más, se remonta al principio de su mandato, cuando vendió su pretendida dignidad y honestidad política a la extrema izquierda con tal de engrosar la lista de presidentes de la Generalitat Valenciana. Y llegó sin más programa que mantenerse en el poder con uñas y dientes.

Y en todo este tiempo, Ximo Puig no ha logrado empatizar con los ciudadanos de a pie ni emocionarse con sus alegrías o sus tristezas. A Ximo Puig no le preocupa ni el presente ni el futuro de esta parte de la Comunitat Valenciana, de la provincia de Castellón que, al fin de cuentas, también es la suya… Por eso, Puig no levanta la voz contra su jefe, el inefable Pedro Sánchez, para reclamar una financiación justa para nuestra región, pero encima en el reparto que hace de ese pobre presupuesto, Castellón sale doblemente perjudicada…

Y nos quita el CICU para dañar gravemente la calidad sanitaria de los castellonenses que, además, estamos viendo como desmantela la sanidad pública, reduciendo la plantilla de profesionales tanto en el Hospital General como en el Provincial y, encima, cerrando ambulatorios.

Niega ayuda --más allá de unas pocas migajas en forma de euros-- al sector cerámico, pilar de la economía de toda nuestra provincia y de la que comen, directamente, cerca de 26.000 familias. Y lo mismo pasa con los agricultores, con la ganadería y, ahora, con el turismo sacándose de la manga una innecesaria tasa turística que, desde luego, no vamos a poner en marcha en los municipios gobernados por el PP.

Es más, muchos ciudadanos --cada vez, más-- ni tan siquiera pueden pagar la factura de luz y tienen graves problemas para llenar la nevera… La economía castellonense está al borde del abismo pero Ximo Puig mira hacia otro lado. El president socialista ha demostrado que ni puede ni sabe gobernar la Comunitat Valenciana. Lo último es el intento de hacer pasar naranjas de vaya usted a saber dónde por valencianas para poder salir en las fotos y en los informativos de À Punt. Y que mientras el Villarreal se la jugaba contra el Bayern de Munich, el president de todos los valencianos estaba en la capital de España apoyando al equipo de sus amores, el Real Madrid.

¿Todavía le queda duda a alguien? Ximo Puig es antes del PSOE que de la Comunitat Valenciana, antes del Madrid que del Villarreal… Lo que hace falta son más naranjas de nuestra tierra, azulejos made in Castellón, menos chiringuitos y menos subvenciones a la familia. Y trabajar por y para los ciudadanos. Eso es lo que hace falta.

*Alcaldesa de Vall d’Alba. Diputada provincial. Presidenta provincial del Partido Popular de Castellón