Borriana,ciutat saludable

El passat 6 d’abril, a Borriana vam celebrar el Dia de l’Esport 2022 impulsat per Esports de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso. Una jornada que Borriana va convertir en una festa de l’esport i de la convivència, amb vuit centres educatius de la nostra localitat i amb la participació de més de 2.500 xiquets, xiquetes i joves, amb activitats relacionades amb la cita esportiva.

Ara, Pasqües divertides i ben aprofitades, és el que oferim a Borriana per a la joventut i la infància del municipi. Amb les mesures sanitàries vigents en cada moment, des del consistori proposem una oferta ajustada als interessos dels joves, dels més menuts i de les famílies.

Dins de l’aposta de Borriana per la Pasqua divertida i saludable, durant aquesta setmana, al voltant de 200 xiquets i xiquetes que tenen vacances escolars participen en més d’una vintena de jocs, esports i activitats diferents, conjugats amb l’adquisició de valors i conductes que milloren i mantenen la salut de xiquets i joves del municipi, en les ‘XIX Jornades Multiesportives i d’Hàbits Saludables’ organitzades pel Servei Municipal d’Esports (SME).

Gràcies al bon treball d’organització i l’esforç de l’SME, cada any es tradueix en un nou èxit de participació combinant les activitats a l’aire lliure i les dinàmiques de grup. De fet, enguany l’SME ha augmentat considerablement les places per tal que ningú es quedara sense poder gaudir-ne. A més, per a facilitar la conciliació familiar s’ha flexibilitzat l’horari amb la possibilitat d’incorporar-se una hora abans, 8.30hores, o eixir-ne una hora després, 14.30hores. També s’ha ampliat l’edat per a participar-hi.

En el nou èxit, a més del treball de l’SME, vull agrair la col·laboració de clubs esportius i de personal voluntari, i el treball de monitors, tècnics i també la participació en forma de patrocini o suport d’una dotzena d’empreses col·laboradores. A més, subvencionat per l’Ajuntament de la localitat per a facilitar a les famílies de Borriana la conciliació laboral i familiar, aquesta setmana de Pasqua s’està realitzant l’Escoleta de Pasqua per a xiquets i xiquetes de 4 a 11 anys al CEIP Novenes de Calatrava i, també, l’Escoleta de Pasqua Tecnològica per a majors de 8 anys, amb una participació global de més de 100 escolars.

Tres plans proposats per l’Ajuntament de Borriana per a aquests dies perquè joves i infants dediquen part del seu temps lliure a activitats lúdiques, esportives i d’oci educatiu de qualitat en les vacances escolars de Pasqua. Perquè des del Consistori apostem per l’educació en valors, l’ètica i l’heterogeneïtat i per una educació inclusiva adaptada a les necessitats especials de cada persona. A més, pretenem fomentar la participació social i el desenvolupament juvenil col·lectiu i personal, perquè els joves d’avui són els adults del futur.

Alcaldessa de Borriana