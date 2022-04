Cooperación o inoperancia

Querid@ lector/@, hace unos días, y al calor de las elecciones a la presidencia de Francia, utilicé este rincón para escribir un corto y denunciar (como acto de traición a los franceses) la falta de unidad electoral de las fuerzas políticas de la izquierda. Sobre todo cuando ya se sabía (lo confirmaban las encuestas y los centros de estudio) que si iban unidas tenían posibilidad de pasar a la segunda vuelta (cosa que se ha comprobado cierta) y ser la alternativa a Macron. Algo que era y es una necesidad y una obligación: la de poder demostrar que es posible otra forma de gobernar (con más participación de la mayoría social) y otra política (con más justicia social).

La cuestión es que esa reflexión provocó que días después recibiera sentidas y variadas opiniones que, además de compartir la imprescindible unidad señalaban y preguntaban, todo a la vez, por las posibles causas que estaba provocando esa desavenencia tan poco fecunda. Así es que, con ánimo de colaborar en esa dirección manifiesto que, más allá del buenismo y del voluntarismo, la realidad dice que la cosa no es tan fácil porque junto al problema de los egos, del político que quiere patrimonializar la política o de quién liderará esa izquierda, hay mucha desconfianza histórica y diferencias objetivas reales, auténticas líneas rojas: no todas las izquierdas están dispuestas, por ejemplo, a revisar algunos tratados de la UE ni a salirse de la OTAN. Además, el otro gran poder, el económico, que a la vez es propietario de los medios, no es neutral y boicotea esa unidad, divide y desprestigia a las fuerzas que cuestionan los aspectos del actual sistema político que generan desigualdades. En cualquier caso esa colaboración es necesaria y urgente porque, de seguir así, solo les queda la inoperancia frente a la obligación común de mantener el horizonte emancipador de la política.

Analista político