Kantismo municipal

Muchos recordarán al Kant de segundo de Bachillerato o COU con su Crítica de la Razón Pura, sus prólogos, sus otras críticas y lo recordaran, no sin razón, como un filósofo alambicado, harto complicado y difícil. Los que me conocen ya saben que como profesor de Filosofía me he empeñado en mostrar que no es tan difícil e, incluso, en ese empeño no rehúyo ni la puesta en escena, ni la dramatización para que el mismo Kant in person nos cuente su vida y milagros.

Otra forma de acceder al filósofo de Könisberg no es por sus obras magnas, sino por pequeños opúsculos, obras de menor dimensión, hechas para el gran público, pero en las que late lo más profundo y duradero de su pensamiento. El otro día en estas mismas páginas, a la desgraciada sazón de la invasión de Ucrania por Rusia, les citaba Sobre la paz perpetua, un impagable miniensayo que ya en 1795 ponía las bases de una paz permanente entre los estados y se presentaba asimismo como la meta final de la historia humana. Una maravilla. Hoy les quiero hablar de otro opúsculo, otra maravilla, que resume la postura kantiana ante la pregunta que a la intelectualidad alemana propuso la Academia de Ciencias de Berlín: ¿Qué es Ilustración? La respuesta de Kant desde la primera línea es clarísima: «La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y la minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro». Y un poco más adelante. «¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc, entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar no tengo necesidad de pensar, otros asumirán por mi tan fastidiosa tarea. (…) Pero para esta Ilustración se requiere libertad, y, por cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan ese nombre, a saber, la libertad de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón. Más escucho exclamar por doquier: ¡No razonéis! El militar dice: ¡No razones, adiéstrate! El funcionario de Hacienda: No razones, paga! El sacerdote: ¡No razones, ten fe (…)! Por todas partes encontramos limitaciones a la libertad». Ilustración significa, pues, mayoría de edad. Y en el tiempo que llevamos al frente de la Diputación esa ha sido una máxima en nuestra gestión: partir de la mayoría de edad de nuestros ayuntamientos, entender que nuestros munícipes tienen capacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección del otro. Que la Diputación no es un tutor --cuántas cosas y qué interesantes dice Kant en el opúsculo sobre los tutores-- y no es tampoco un hermano mayor. En absoluto. No somos supramunicipales, somos intermunicipales. Ponemos en práctica una especie de kantismo municipalista. Y una de nuestras líneas estratégicas fundamentales para hacer efectiva esa mayoría de edad ha sido el Plan 135, en el cual había una parte dedicada a inversiones y otra a gasto corriente. En los dos primeros años subimos primero hasta el 50% y después el 100% la cantidad que cada municipio podía dedicar a gasto corriente. En esa línea, este año damos un paso más y diversificamos el plan de obras y servicios (POYS), llamado después Plan 135, en #CastellóAvança, un potente plan bienal de 15 millones de euros anuales para inversiones, acogiéndonos también al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, otro potente plan de otros 15 millones que los ayuntamientos podrán utilizar para gasto corriente. Un fondo incondicionado que sin necesidad de trámites, solicitudes, gestiones y demás carga burocrática, cada ayuntamiento gastará libérrimamente en aquello que considere más conveniente. Además, el Plan recoge una discriminación positiva hacia nuestros pequeños municipios de manera que estos verán fuertemente incrementada la cantidad disponible. Sube la cantidad mínima que destina la Generalitat en su fondo de 3.000 a 10.000 euros y se incrementa muchísimo la cantidad que destina la Diputación. De nuevo hay que valorar la actitud solidaria, comprometida y colaboradora de los grandes municipios que ven mermada en parte la cantidad de la que dispusieron el año pasado para que los más pequeños salgan favorecidos. Entre todos hacemos provincia. Presidente de la Diputación de Castellón