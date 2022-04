L’aigua és vida

El juny del 2011, Javier Moliner era elegit president de la Diputació Provincial de Castelló, amb una majoria que doblava els escons de l’oposició, que encapçalàvem Francesc Colomer i jo mateix. Tot i que jo amb la modèstia aritmètica de ser l’únic diputat del meu grup.

Aquell agost, no recorde si amb invitació o no, vaig agafar el meu cotxe i vaig pujar a Benassal, on s’havia convocat un gran acte per a l’obertura del Balneari. Gairebé vaig haver d’aparcar el meu Citroën Xsara a Ares, perquè allò estava petat de cotxes oficials.i assistien el president de la Generalitat, Alberto Fabra; la consellera de Turisme, Lola Johnson; la consellera d’Infraestructures, Isabel Bonig; tota la corporació municipal; i el president de la Diputació, Javier Moliner, i bona cosa de vicepresidents i diputats del seu grup. També els representants de l’empresa concessionària, hotelers i hostalers del poble, veïnat interessat i gent d’alguns pobles de la contornada. Vaig tindre dificultats per vore res, coses del protocol, però això no és el que importa.

Com a diputat provincial m’estrenava visitant una aposta pel turisme a Benassal, un municipi amb uns 1.200 habitants, i més de 1.300 llits d’hostalatge amb els que lidera de molt el turisme d’interior al País Valencià.

L’Agència Valenciana de Turisme hi havia invertit 2,6 milions d’euros, i la Diputació de Castelló, 2,6 més. L’empresa concessionària, una filial de Balnearios de Valencia, grup que també gestionava els de Cofrents i Montanejos, 600.000 euros. A mi m’ixen 5,8 milions d’euros.

El Gremi Turístic i Cultural de Benassal, havia dipositat moltes esperances en este projecte, pel que tant havien lluitat, i del que els seus promotors parlaven meravelles, com al motor per reactivar la comarca, crear llocs de treball, trencar l’estacionalitat que permetera a la iniciativa privada obrir els seus hotels durant més mesos al llarg de l’any... Però les coses no han anat com esperaven. De fet, les crítiques més contundents sorgeixen precisament del Gremi, qui ha assegurat que l’empresa concessionària obri les portes molts menys mesos dels que estan estipulats al contracte, i fins i tot, que ha desviat clientela dels hotels propietat de benassalencs, a un hotel que ha llogat Balnearios de Valencia.

També s’han lamentat de les enormes dificultats per relacionar-se amb la concessionària i fins i tot amb la Diputació, ni quan governava el PP, ni ara que els governem nosaltres, els que demanàvem explicacions quan estàvem a l’oposició.

Des del 2011 a ara, Moliner ha abandonat la política, Colomer és el responsable de Turisme, i jo el d’Ocupació al Govern Valencià. A Moliner li hauria de preocupar Benassal, a nosaltres ens hauria d’ocupar. Quan parlem de lluita contra el despoblament, de manca d’oportunitats laborals, d’acabar amb la temporalitat del turisme, de crear riquesa, de col·laboració publico-privada, de què carai estem parlant si no parlem de coses així?

Escric estes línies ferit de compunció, perquè ara mateix no trobe cap explicació perquè revisar el contracte de la concessionària per vore si realment incompleix, no siga una prioritat de la Diputació i el Consell. I dic que escric compungit, perquè de tots dos governs en forma part activa el meu partit, tinga o no tinga, les competències concretes en la matèria. I clar, algú dirà, com és que l’actual oposició no demana explicacions? Per por que acaben donant-les, supose.

Secretari Autonòmic d’Ocupació i director general de Labora