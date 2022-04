Escala naval y en la basura

Boom, boom, boooom. El fogonazo de un disparo, vecinos del Riu Sec, y de inmediato el jolgorio y la alegría de nuestros pequeños, hijos y nietos, por donde el Grau de nuestra ciudad. Es pólvora de salva o pólvora festiva la que estalla en la bautizada como Escala a Castelló. No hay bala, ni proyectil, ni muerte como los hay en los trágicos disparos de la artillería del neoimperialista Putin que apuntan a Mariúpol. A orillas del mar Negro y en teatros bombardeados, aparecen restos de criaturas de pocos años, víctimas de la irracional agresión. En la sencilla y elegante explanada del Port de Castelló, a orillas del mar latino que nos hermana mediante el Bósforo con el mar Negro, no hay, por fortuna, drama ni tragedia bélica: hay fiesta y mucha fiesta infantil. No otra cosa son los desfiles de tropas, los soldados de la nobleza, las exhibiciones de los combates cuerpo a cuerpo, los disparos de cañones, las maniobras de infantería, los cascos de los arcabuceros, disfrazados de soldados de Flandes que van a la guerra hace como 400 años. Boom, boom, boooom… estruendo y mucha celebración infantil. Eso fue, de forma predominante, la Escala a Castelló, antes del virus, y casi con toda seguridad lo será a partir de hoy cuando parece que la pandemia del covid-19 nos da un respiro.

Ustedes, vecinos de la capital de la Plana, quizás, tras la lectura del programa de actos festivos durante la Escala a Castelló, apunten con razón que, por donde el Grau, los adultos veremos también mercados artesanales, sopladores de vidrio, alfareros, picapedreros, y otros oficios de antaño. Aunque esto se suele disfrutar o contemplar con frecuencia en otras localidades castellonenses del País Valenciano. Como se contempla la fotogenia de prebostes locales para una publicidad electoralista ya conocida. Nuestra munícipe principal Amparo Marco, desde Sète al Riu Sec, es adelantada en el tema, aunque no emula o imita en su atuendo fotográfico a las discretas Margaret Tatcher, Angela Merkel o Manuela Carmena, antes al contrario. Y es que la foto que puede interesar al vecindario es el de la visita, o escala de muchos de nosotros, a los navíos y galeotes que recuerdan la historia pasada. Y la visita es casi de obligado cumplimiento a esa explanada del Grau entre la Comandancia de Marina y el muelle pesquero; una linda explanada sin coches junto al agua; uno de los rincones más agradables de la ciudad, que fue un objetivo urbano bien logrado, iniciado durante el mandato del alcalde democrático Daniel Gozalbo y completado durante el largo mandato del que se autoproclamaba, de forma acertada, alcalde modoso y cercano, José Luis Gimeno. Alma o taparotgles del proyecto lo fue siempre el concejal grauer José Falomir, que se nos fue al más allá hace poco y no podrá realizar escala este año en el recinto de sus sueños. El vecindario del Riu Sec en general carece de dificultades para realizar la escala en el Grau. Un pelín más dificultoso viene a ser realizar escala en Sète, donde sí hizo escala Amparo Marco. Sète, bella y marítima población hermana y tan próxima, es cuna y sepultura de George Brassens, el maestro con sabor latino de la canción y el inconformismo pacífico. Tal vez por ello, sería más que conveniente que nuestra alcaldesa hiciera escala en los puntos sucios de la ciudad que representan incordio entre el vecindario y reclamo para que no lleguen turistas. Acompañada de concejala de turismo y de l’olla de la Plana, podría fotografiarse junto a la basura que, de forma sistemática, se deposita a escasos metros del cuartel general de las fuerzas armadas de la municipalidad, al lado del antiguo Tetuán 14. A los demás nos esperan navíos, galeotes y el boom del Grau.