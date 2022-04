Sant Vicent a Borriol

Siempre he pensado que Borriol es un ejemplo a nivel provincial de cómo la implicación de sus vecinos puede convertir la celebración de un evento en algo excepcional. Cuando aún resuenan los ecos del éxito del Jueves Santo y nuestra Pasión, donde la Nueva Jerusalén de Rafa Lloret movilizó a más de 250 actores y miles de espectadores, Borriol vuelve a salir a la calle para vivir las fiestas en honor a Sant Vicent Ferrer. No son unas fiestas más, como tampoco lo fue regresar después de tres largos años a la recreación de los escenarios bíblicos, porque si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es a valorar cada minuto de nuestras vidas. Y volver a la normalidad es también, no lo olvidemos, volver a celebrar las fiestas como antes.

Como no podía ser de otra manera, el programa de actos incluye numerosas actividades que estoy seguro agradarán a grandes y pequeños. El sábado ya viviremos los primeros compases de las fiestas y el domingo, uno de los días más esperados y deseados por los borriolenses, el Certamen de Paellas. Es el momento en el que todo el pueblo sale a la calle para compartir un día de hermandad y de fiesta. También de recuerdo, para todos aquellos vecinos que, por desgracia, ya no se encuentran entre nosotros, y de forma especial para los que perdimos durante la pandemia. El lunes será el gran día y todo el pueblo peregrinará en romería hasta la ermita a rendir homenaje a nuestro patrón, en el mismo lugar donde el dominico predicó el 14 de abril de 1410. Dos siglos y medio más tarde, comenzó la construcción de un templo al que devocionaron nuestros padres o abuelos y, con el paso del tiempo, lo harán nuestros nietos y sus descendientes. Al regresar de la romería nos esperara la mascletà y, a la tarde, la banda sonora de nuestras vidas a cargo de La Unión Musical Lira Borriolenca. Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda el periódico Mediterráneo para invitar a toda la provincia a venir a Borriol. Os esperamos con los brazos abiertos, como siempre hemos hecho, para demostrar que seguimos siendo un pueblo donde nadie es forastero. ¡Visca Sant Vicent i visca Borriol! H *Concejal de Ciudadanos en Borriol