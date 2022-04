El turisme, motor de la recuperació

Segons els indicadors que s’estan fent públics i les valoracions que estan fent els agents implicats en el sector turístic, la Setmana Santa d’enguany ha superat les perspectives inicials de la indústria turística a la província de Castelló amb una ocupació hotelera de rècord tant en l’interior com en la costa de la província.

Unes dades que omplin d’optimisme el sector de cara a la propera temporada d’estiu i també als gestors de les administracions públiques que hem vist com l’esforç fet per estar al costat d’una de les indústries que més ha patit els dos anys de restriccions de la covid-19 i important motor econòmic de la província de Castelló ha valgut la pena.

Ha arribat la recuperació pospandèmica i el nostre sector turístic ha protagonitzat part d’aquesta recuperació. Entre tots, hem sabut vendre que som un destí turístic segur, amb bons serveis, amb una bona oferta cultural i paisatgística, venent les virtuts de la nostra província que no són poques.

Ara bé, també cal remarcar que tots no hem estat ací. Les últimes setmanes l’oposició agorera del cuanto peor, mejor pareixia que volia que anés tot mal. No han parat d’acusar al govern de Pedro Sánchez i al de Ximo Puig d’haver arruïnat al turisme de la província de Castelló. Però la realitat és tossuda i això no ha estat així, tot al contrari.

I una vegada passada la Setmana Santa toca seguir posant els recursos de l’Administració pública amb diàleg i seny al servei del sector turístic. Toca seguir amb el treball emprés per a que l’optimisme de cara a la temporada d’estiu es converteixi en una nova realitat. Ací ens trobaran als socialistes de la província de Castelló i no ens despitaran amb la crítica sense cap proposta de l’oposició de la dreta que tenim a Castelló, l’oposició del No a tot.

Per anar finalitzant estes línies voldria recomanar una visita a tots els lectors del periódico Mediterráneo. I que esta visita no es altra que la costa d’Almenara (governada pel PSOE) i la Llosa (governada pel PP) per a que puguen vore realitats. Les realitats inversores del Govern de Pedro Sánchez en l’aposta per la protecció i regeneració de la nostra costa.o podria haver fet el PP els darrers vuit anys del Govern de Rajoy, però la realitat es que ho està fent el Govern socialista de Pedro Sánchez.

Secretari d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló