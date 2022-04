Ja sé que si mirem la televisió en tota Espanya ha finalitzat la Setmana Santa, però com els castellonencs i castellonenques continuem gaudint de la Pasqua em permetran que compartisca aquest article.

Vaja per davant que, servidora, s’ha criat en una família catòlica, és llicenciat en Humanitats i, a més, fan de Plató i Botticelli. Així que pedanteries a banda, entendran que tot allò que ha de veure amb el patrimoni i el simbolisme que explica les nostres creences em causa fascinació, i aquesta setmana passada gràcies a la Confraria de la Sang vaig tenir l’oportunitat de gaudir d’eixos moments d’aprenentatge que no em puc resistir a compartir amb vostés.

Primer que res, no sé si ho saben, però la capella de la Sang, al costat de la Diputació, guarda un patrimoni del que la ciutat de Castelló pot estar ben orgullós. I justament perquè hi ha molts motius per estar orgullós, la confraria va organitzar la setmana passada visites guiades per poder conèixer de prop un patrimoni perquè el puguem gaudir totes i tots. I el grup Compromís vam voler apropar-nos per aprendre més d’aquesta part de la ciutat.

Cal dir que gràcies a la defensa del pintor Porcar i a la Junta d’Incautació del Patrimoni Artístic de la República, el patrimoni de la Sang va sobreviure a la guerra civil i ha pogut arribar als nostres dies. Un patrimoni d’imatges, on ressalta la del Crist jacent, d’autoria desconeguda i que genera debats erudits, una imatge impressionant i d’una qualitat exquisida, i de gran devoció en la província, però ja m’estic anant per les rames i no al que vull anar, en fi, imatges, art pictòric i en especial art ceràmic.

I és que en el deambulatori de la capella, podem trobar una col·lecció de taulells de la reial fabrica del Compte d’Aranda de l’Alcora, del segle XVIII, on estan representants els improperis, imatges que als que coneixem la passió de Crist ens sonen, però que rara vegada estan representades de manera tant explícita i sobretot amb un protagonisme tant clar i central.

En aquests taulells trobarem representada la llança que li van clavar a Crist, l’esponja amb la que li van donar de beure vinagre i fel, el gall que va cantar un cop Pere el va negar tres vegades, l’orella de Malco i l’espasa amb la que li la va tallar, trobem el saquet amb les 30 monedes de plata, els daus amb que els centurions es jugaven la roba i el gerro amb el que Pilat és va rentar les mans, a més d’altres imatges que es denominen els improperis.

Els he de dir que jo desconeixia tots eixos detalls, i escoltar-los de la mà de Fernando Vilar i de Fernando Gil, amb la passió i devoció que tenen és tot un goig.

L’any que ve la confraria de la Sang de Castelló farà 475 anys, que és una data per entendre fins a quin punt formen part de la nostra història, i serà un moment genial perquè puguem arrimar-nos i conèixer més del nostre patrimoni, i comprenguin el que és Castelló, amb la seua diversitat i els seus orígens.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló