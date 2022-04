IES Falomir d’Almassora

El mes d’abril ens deixa una notícia tan positiva per a la comunitat educativa de l’institut Álvaro Falomir com és haver aconseguit el compromís de la Generalitat Valenciana per a incrementar el pressupost de l’obra. L’encariment dels materials dels últims mesos i la necessitat de replicar l’edifici antic deixen poc marge de maniobra a l’equip tècnic per a abaratir preus. Augmentar el pressupost de licitació ens dóna tranquil·litat per tal d’evitar possibles abandonaments de l’obra i altres problemes durant la construcció.

No ha estat fàcil passar de 10,6 milions a 15,7, convertint aquesta obra en la més quantiosa mai vista a la nostra localitat, i per això vull agrair al personal de la casa i al Consell la sensibilitat mostrada. No és fruit de la causalitat. Només el treball, la insistència i la dotació econòmica han fet possible que Almassora haja deixat enrere la vergonyosa etiqueta que ens va regalar el Partit Popular durant el seu mandat: ser el municipi amb més barracons. Ara l’Álvaro Falomir està més a prop de perdre’ls també de vista i és gràcies al programa Edificant al qual ens vam adherir el 12 de març de 2018. Mesos després vam anar sumant projectes de millora o nova construcció. El Partit Popular, que ens va fer campions en aules de plàstic, no va voler votar a favor de la delegació de competències per a edificar el nou Ambaixador Beltrán ni tampoc el col·legi Santa Quitèria. Les obres efectuades són hui una realitat gràcies als representants polítics que sí vam alçar el braç en un moment decisiu. Però el programa Edificant segueix viu i ara tots els grups tenim una nova oportunitat d’actuar amb altura de mires. Es tracta de deixar enrere la primera memòria tècnica de l’ampliació de l’IES Falomir i la proposta de la Conselleria d’Educació de 2020 i actualitzar-les amb la nova documentació adaptada a les necessitats actuals i a un institut que serà referent de la província en un futur pròxim. Energèticament sostenible, envoltat d’espais verds, ple de llum natural i respectuós amb la seua història, el futur del centre dissenyat pels arquitectes Fernando Zaragoza i Begoña Conill és prometedor. Tal i com vam explicar en la presentació del projecte a la comunitat educativa, anàvem a treballar de valent per aconseguir més inversió i garantir una construcció tranquil·la. Feina feta! Alcaldessa d’Almassora