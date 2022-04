L’Alcora, molt viva!

Hi havia ganes. Moltes ganes. Des de fa ja uns anys, l’Alcora es distingeix per ser una localitat molt activa i dinàmica, mitjançant l’impuls i posada en marxa de nombroses iniciatives i activitats de diversa índole, cosa a la qual, indubtablement, contribueix el destacat teixit associatiu local. L’Alcora Viva és l’eslògan que representa i promociona aquesta realitat.

Malauradament, en els últims anys, la pandèmia ha impedit la celebració de la gran majoria d’aquests esdeveniments, almenys en el seu format original.

Ara, per fi, hem tornat, i ho hem fet amb molta força. Prova d’això és l’altíssima participació en les celebracions de Setmana Santa i Pasqua, en les quals continuem immersos. Actes religiosos, tradicionals, culturals, lúdics… esdeveniments emblemàtics i multitudinaris com la Rompida de la Hora i la Festa del Rotllo, s’han celebrat amb un èxit rotund en tots els aspectes.

Hui començarà la Pasqua Taurina, amb la tornada a l’Alcora dels bous al carrer, també del Mesón Gastronòmic i les actuacions de la Carpa Taurina. Ens espera un cap de setmana replet d’activitats taurines, musicals, gastronòmiques, infantils… Des d’ací, aprofite per a convidar-vos a gaudir amb nosaltres d’aquesta completa programació.

No m’oblide de la Peregrinació per les Ermites, un altre dels actes destacats en aquestes dates, que tindrà lloc demà dissabte. Enguany, per primera vegada, 13 dones seran les protagonistes del recorregut de 35 quilòmetres per totes les ermites del nostre terme municipal. L’Ajuntament, a través del servei de manteniment de senders, ha dut a terme treballs d’adequació i neteja en la ruta PR-120 per on discorre la peregrinació per tal que aquesta gran experiència puga dur-se a terme en condicions òptimes.

Acabarem les celebracions amb la festivitat de Sant Vicent amb l’antiquíssima romeria a l’ermita de Sant Vicent, la genuïna Mocadorà, el concert de l’Agrupació Musical l’Alcalatén… El pròxim dilluns reviurem una jornada extraordinària carregada de sentiment i tradició.

La música és part fonamental d’aquestes festes, la banda de música, la rondalla, la colla de dolçainers i tabaleters, les xarangues… posen la banda sonora i l’alegria a unes celebracions úniques, que cada vegada, com es pot comprovar, van a més.

I parlant de música, ja estem ultimant els detalls d’una altra iniciativa cultural que ha tingut molt bona acollida, Sons a l’Alcora, que es durà a terme el pròxim mes de maig a la població.

Estem, com veieu, ja amb tota la maquinària posada en marxa. L’Alcora torna a estar molt, però que molt viva.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló