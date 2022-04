Almenara amb el ‘Castelló Avança’

Almenara tindrà un punt de trobada per a totes les associacions musicals i artístiques de la localitat. Aquest lloc d’encontre, que anomenarem Espai Cultural d’Almenara s’ubicarà a l’antiga Escola Infantil del municipi, on actualment ja es troba la banda de música amb la seua escola, i tindrà llocs per a les classes, assajos i fins i tot per a poder fer algunes activitats de les diferents associacions musicals i artístiques.

Almenara és terra de músics, terra d’artistes, i com no, es mereixen tindre un gran espai com cal. És tota una necessitat. I ho farem gràcies al pla Castelló Avança de la Diputació de Castelló, un pla d’inversions bianual que farà que arriben al nostre poble 235.100 euros substituint l’antic pla 135. Aquesta aportació econòmica des de l’entitat presidida per José Martí ens permetrà realitzar quatre actuacions, que són necessàries en diversos àmbits. Per això volguera agrair a la Diputació i al seu president aquesta aposta per les inversions als municipis, com és el cas d’Almenara.

La primera, com comentava, serà l’Espai Cultural d’Almenara, a la que es destinaran 114.760 euros. Amb aquestos diners començarem la primera fase de la remodelació i reconstrucció de l’espai, però a aquesta inversió continuarà en el futur amb noves fases, mitjançant ajudes i subvencions que estem treballant, ja que el pressupost global de l’obra està sobre el mig milió d’euros.

En l’àmbit esportiu, l’actuació se centrarà en la renovació del camp de futbol 7 de la localitat amb una inversió de 47.397 euros que ens permetrà recuperar la instal·lació. També amb el pla Castelló Avança seguirem posant en valor un dels espais més característics del nucli històric com és la plaça de la Font on s’està actuant ara dins del pla 135, que continuaran amb la reconstrucció el més aproximada possible a l’original del vaso de la font per un import de 31.218 euros. Finalment, la inversió conclourà en mesures en els centres educatius locals, ja que es destinaran 41.723 euros en elements i espais d’ombra que servisquen per a la protecció del sol.

També volguera agrair la col·laboració dels diversos grups municipals i edils no adscrits amb les seues aportacions per a unes inversions tan importants per a la localitat. Dir que aquestes quatre eren les més viables dins dels paràmetres de la convocatòria realitzada després dels estudis que hem fet, però vull afegir que hem pres bona nota de les propostes que ens han traslladat els regidors i regidores de la nostra Corporació i per tant, algunes d’elles les executarem directament a través de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, mentre que les que tinguen una despesa més elevada buscarem fórmules per a poder aconseguir les ajudes pertinents per a poder executar-les.

Alcaldessa d’Almenara