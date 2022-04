En pocs dies hauran passat ja tres anys de legislatura sense ni adonar-nos-en i arribarà la recta final. Al nostre país és habitual oblidar els programes als dos dies de les eleccions. Això demostra la cada vegada més ínfima qualitat democràtica del país, ja que per exemple mai pots saber si el Govern t’espia, especialment si formes part de la dissidència política.

A banda, molts dels programes solen perdre’s en vaguetats que no signifiquen res i que per tant fàcilment es podrà dir que s’han fet, encara que no s’haja fet res. L’actual Govern municipal socialista, per exemple, va incloure un punt peculiar on afirmava que faria un «pla de millora i potenciació de l’arbrat a la ciutat. Programa: un arbre=un veí».

Això quedava molt bonic així exposat. Però quina ha estat la realitat? Doncs que a la ciutat s’han tallat més arbres que mai. De fet, quan a Compromís per Vila-real vam presentar al 2020 la nostra proposta per posar en valor el patrimoni arbori de Vila-real, PSOE i els seus adlàters de Podemos ens la van votar en contra amb tot tipus de burles i menyspreus. Una actitud, crec, massa constructiva tampoc va ser, la veritat.

Ara, malgrat aquest punt del programa electoral del partit de la majoria absoluta, podem passejar per diversos punts de la ciutat socarrant-nos al sol, ja que la promesa d’«un arbre=un veí» probablement es referia més als arbres que s’arrancarien, ja que per plantar més de 50.000 arbres encara queda molt. Així són les vaguetats i promeses absurdes d’alguns programes electorals.

Segurament moltes d’estes promeses buides de significat mai es compliran. Del que sí que estem segures és que els impostos van tardar tan sols uns dies en apujar-se després de la celebració de les eleccions i no estava promés en cap lloc…

Portaveu adjunt de Compromís per Vila-real