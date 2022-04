Temps d’eleccions a la Universitat Jaume I

La nova etapa institucional, fins a 2026, es desenvoluparà en un context de molta exigència que requerirà fortalesa institucional i compromís col·lectiu.

La Universitat Jaume I està immersa en un nou cicle electoral a Rectorat i Claustre, el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària, que culminarà l’11 de maig en un procés de votació que, per primera vegada en aquest tipus de convocatòria, serà exclusivament telemàtic.

Les eleccions donaran pas a un nou període institucional de quatre anys, fins a 2026, que es desenvoluparà en un context de molta exigència per a l’UJI i, en general, per al sistema universitari.

D’una banda, com a institució d’educació superior que som tenim la responsabilitat de respondre als desafiaments que planteja la societat i que exigeixen una acció global des de totes les nostres missions com a Universitat: la formació, la investigació, la transferència de coneixement i l’extensió universitària.

D’altra banda, perquè com a Universitat haurem d’abordar els reptes d’adaptació interns derivats de les reformes legislatives com ara la Llei de convivència universitària, o les previstes com la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) o la Llei de la ciència.

I, per últim, per la urgència de resoldre reivindicacions pendents, com ara el nou model autonòmic de finançament universitari, l’aplicació del conveni col·lectiu del personal laboral o l’eliminació de la taxa de reposició que limita les possibilitats de renovació de les plantilles de personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

Com veieu, és un temps de reptes per a l’UJI i, davant d’aquest escenari, som ben conscients que necessitem fortalesa institucional i un compromís col·lectiu ferm per a poder fer de l’UJI una Universitat amb més capacitat de resposta i de reivindicació i una Universitat millor per a la comunitat universitària i per a la societat a la qual prestem servei públic.

Precisament per això, per a garantir que cada vegada s’escolte més a la Universitat pública de Castelló siga quin siga l’àmbit d’acció, també l’europeu, és important que la comunitat universitària prenga consciència del valor de la participació en les convocatòries electorals que es fan a la Universitat. No només per la importància que té en si mateix el fet d’exercir el dret al vot per a triar els màxims òrgans de representació universitària, sinó perquè suposa enfortir la capacitat institucional per a reivindicar millores en el si de la Universitat amb la finalitat última de garantir la nostra funció com a agent dinamitzador per a una transformació social responsable.

Una transformació social en què volem que a l’UJI se’ns reconega com una Universitat compromesa amb la cohesió social i amb el territori i diferenciada per la seua vocació de servei públic en totes les nostres missions: formació, investigació i transferència del coneixement i extensió de la cultura. Un temps en què ens projectem com a Universitat pública, connectada amb la realitat que vivim i amb allò que preocupa a la gent, innovadora i amb projecció internacional. Per a aconseguir-ho, també hem de ser una Universitat amb l’autoexigència necessària i vocació permanent de superació per a seguir sent una institució de referència per al conjunt de la societat.

Ara, en poc menys de tres setmanes, la comunitat universitària tindrà l’oportunitat de contribuir a una nova etapa institucional en l’UJI que, com us he explicat, es desenvoluparà en un escenari de màxima exigència, com també han estat aquests darrers anys. I, per a superar els reptes, que no són pocs ni menors, totes i tots som importants. Totes i tots som necessaris per a convertir els desafiaments que tenim al davant en oportunitats.

Com a rectora de l’UJI, i com a candidata a la reelecció el pròxim 11 de maig, no tinc cap dubte que la Universitat Jaume I assenta el seu avanç sobre uns fonaments sòlids, fruit de la suma de tots els projectes institucionals que s’han articulat des de la nostra fundació el 1991. Però ara cal seguir mirant al futur i les eleccions a Rectorat i Claustre són l’oportunitat de construir un futur compartit; un futur que volem sostenible, inclusiu, igualitari i generador d’oportunitats per a la nostra comunitat universitària i també per al conjunt de la societat.

Rectora de la Universitat Jaume I