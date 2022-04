Dimissions que importen

La setmana passada el president Puig va passar per l’aeroport de Castelló per anunciar una nova línia Castelló-Madrid. Sembla ridícul a primera vista pensar que eixa ruta puga ser útil per visitar el centre peninsular. Òbviament una millora de l’AVE, que et deixa al centre, en Atocha, i no en Chamartín on volen enviar-nos ara els de Sánchez, és millor opció alhora de viatjar. I per això des de Compromís no deixem d’insistir en millorar els trens, prioritzant uns Rodalia dels que sempre s’oblida qui governa a Madrid, i així ens va.

Tot i així, la ruta àrea anunciada és important, no tant per anar com per rebre. Tindre connectivitat amb un aeroport important com Barajas (o el Prat, que curiosament no es menciona) permetria ficar el nostre turisme en un mapa internacional. Castelló com a destí a una sola escala.

Però com sempre hi ha una pega... Mentre estes línies solen ser declarades d’utilitat pública i pagades pel Ministeri, resulta que la de Castelló-Madrid hi ha qui pensa que no mereix eixa utilitat. I, al remat, ens diuen que ens la paguem nosaltres. Bo, això ens diuen ara; cal recordar que al 2018, davant unes eleccions estatals, eixa mateixa línia que ara ens volen fer pagar de la nostra butxaca, era una prioritat i una promesa del president Sánchez.

Els valencians i valencianes sempre acabem pagant el pato i escurant-nos les butxaques. Recorden? Ens prometen un finançament nou i just, i després ens el neguen. Però curiosament, per una cosa que pot ser beneficiosa, una línia aèria que incrementarà el turisme, per això no s’escarota ningú i tampoc ningú amaga amb dimitir. Ens la van prometre, ens la deuen, Castelló importa i a Compromís estem cansats de ser pagans de Madrid i de que les dimissions no s’anuncien en allò que realment importa i és imminent.

Portaveu adjunta de Compromís a Les Corts