Está de moda incidir en la España vaciada, pueblos y ciudades del interior que van despoblándose.ay que buscar actividades que puedan crear riqueza en estos lugares. A veces no hacen falta cosas nuevas, sino únicamente aprovechar de verdad lo que ya tenemos, como la cultura.

Por otro lado somos una potencia turística mundial. El turismo de interior, hoteles rurales, etc., que cada vez tienen más clientela. Los que acudimos a ellos buscamos autenticidad, tranquilidad, gastronomía, naturaleza y cultura.ay infinidad de pueblos con pasado histórico brillante que están jalonados de iglesias, colegiatas o catedrales, conventos, palacios, museos, casa señoriales, castillos, etc. Cuando intentas visitarlos llega la decepción del turista, están cerrados, con obras que pueden ser verdad o no, con horarios disparatados y muchos abandonados o derrumbándose. Así, en cualquier pueblo turístico aparecen entre 30 ó 40 puntos de interés en el mapita, de los que con suerte puedes visitar tres o cuatro y sin ella ninguno.

Solución: formar un cuerpo de guardias turísticos que se encargaran de ellos y los mantuvieran visitables en el mayor horario posible. Y hablo de decenas de miles de personas. Se paliaría el paro en lugares donde hace falta y se activaría el turismo, primera fuente de riqueza nacional. La inversión sería mucho más rentable que las subvenciones a montones de chiringuitos de amiguetes de lo políticamente correcto que generan cero riqueza. La gente que trabaje se quedará en su población y los visitantes podremos ver las bellezas locales.

Notario y doctor en Derecho