Apenas han pasado seis meses desde que el Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival bajase el telón con unas cifras que hablan a las claras de su impacto en nuestra localidad. Pero como decía Freddie Mercury, the show must go on y ya tenemos aquí la séptima edición de un evento que se ha convertido en imprescindible. No lo digo yo, lo dice el público que el pasado octubre de 2021 disfrutó de todas las actuaciones musicales gratuitas y un programa de actividades de primer nivel.

Esta es una edición de regresos. En primer lugar volvemos a las fechas habituales, el puente de mayo, tras una experiencia más que satisfactoria en octubre obligados por la pandemia. Desde el área de Turismo somos conscientes que cada vez es más difícil sorprender a nuestro público, sin embargo creo que una vez más presentamos un festival que va a gustar a todos los que sienten y disfrutan de este género musical. Y para regresos, el de tres cabezas de cartel que forman parte de la banda sonora de nuestra música como son Los Chichos, Junco y Duquende. Ahí es nada. Las ubicaciones elegidas para este año serán el Boulevard (Paseo Pérez Bayer y cuatro ubicaciones en Plaza de los Dolores, Plaza Sequiota, Plaza Constitución y Plaza Estación). Espacios en los que disfrutaremos del tributo a Ketama, vermuts y tardeos flamencos, el II Encuentro de Sevillanas o el III Recital Flamenco entre otros espectáculos. Porque si algo caracteriza a este festival o al de blues, ambos impulsados desde Turismo, es que su espacio vital son las calles de Benicàssim. Son eventos populares en el mejor sentido de la palabra, nacen de la gente y se viven a pie de calle. Quizás ahí resida una buena parte de su éxito. Señas de identidad No me quiero olvidar de otra de las señas de identidad de nuestro festival, la gastronomía benicense. El Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival cuenta con la inestimable colaboración del nuestro tejido empresarial, logrando un gran binomio entre la cultura flamenca y la gastronomía local. Os invito a reservar desde ya y comprobarlo en cualquiera de los locales adheridos. Además de la música, el sector hostelero de Benicàssim se implica y ofrece una oferta gastronómica y una ambientación acorde a la temática. Una vez más, los horarios de las actuaciones se han programado para que se pueda disfrutar de la gastronomía de nuestros locales, ya sea para comer o para cenar, o incluso para tomar copas. También los grupos locales van a estar muy presentes en la programación ya que serán los encargados de las actuaciones del mediodía y de la tarde, demostrando que tienen mucha calidad. Estoy segura de que tantos y tan variados ingredientes permitirán que la séptima edición sea la de volver a batir récords. La mejor forma de estrenar el buen tiempo, que este año se ha hecho de rogar, y la nueva normalidad con cada vez menos restricciones. La prudencia, queremos que siga siendo la mayor posible. Benicàssim siempre ha tenido arte, ahora además tiene flamenco pa tós. Os esperamos con mucho duende y poderío en vuestro paraíso musical favorito. Portavoz de Ciudadanos en la Diputación y teniente alcaldesa