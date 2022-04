El relat identitari al País Valencià arran la desfeta d’Almansa ressona encara amb més força 40 anys després de la redacció de l’Estatut. L’anècdota, si me permeten, en aquesta ocasió, ve en forma d’avions. La gran notícia és que el madrilenys tindran més vols per dirigir-se a les platges, mentre seguim amb l’infrafinançament i sense rodalies dignes per connectar els nostres pobles. Avions, ferrocarrils i carreteres entre la metròpoli i la colònia. Si per aire ens han solucionat la vida, per terra s’anuncien inversions que per fi connectaran la capital de la Plana amb els nostres socis europeus, no sense abans haver connectat radialment la Península Ibèrica com al segle XIX.

Els instruments que avui vehiculen una major consciència valenciana són la capacitat financera per dur endavant les polítiques al territori, el dret civil i la llengua. Fonamentalment el fet que no s’assolisca el debat sobre el nostre finançament és una altra mostra de tracte colonial. Que és d’ofici irrespectuós. Sense aquest no podrem defensar la nostra sobirania social que amb prou feines poden articular els nostres dirigents. Perquè no oblidem, la sobirania d’un país es juga bàsicament si aquesta va lligada als drets civils i socials, per això és important insistir-hi. Més sobirania financera per cosir socialment aquest país, més sobirania civil per aportar solucions arrelades al nostre territori. Indicador de la corrupció En els darrers anys, a banda de deixar d’ocupar el poc honorable indicador de la corrupció, el País Valencià ha estat capdavanter en polítiques socials, educatives, que proposen una relació respectuosa amb el nostre entorn, amb una caixa exhaurida per la rèmora de polítiques passades i el deute històric que malmet la nostra capacitat de resposta. Encara així, per exemple, el conseller Vicent Marzà ha anunciat la gratuïtat total de les escoles de 2-3 anys, la vicepresidenta Mónica Oltra ha estat capdavantera en la inversió a la dependència i noves sinèrgies econòmiques s’obren pas en la factoria de Volkswaguen a Sagunt. Què és el que podriem fer amb el pagament del deute històric? Millorar la resposta social i augmentar el nostre benestar, antídot bàsic contra eixa ultradreta que amenaça en involucionar la nostra terra. Regidor d’Educació a l’Ajuntament de Castelló