Aristóteles definió al ser humano --entre otras cualidades-- como homo loquens, facultad de hablar, única de la especie humana. Desde siempre, pues, el hombre ha utilizado la lengua para comunicarse con sus semejantes, junto a la razón para entenderse. Luego, otros factores han trastocado esta función y han aparecido errores que han entorpecido la comunicación. Sin embargo, sigue siendo el lenguaje el instrumento más idóneo para relacionarnos. Hoy, desgraciadamente, como antaño, pero en pleno siglo XXI, parece que las cosas no son como debieran ser. Siempre hay personajes para quienes las relaciones humanas son pura entelequia, entendida en el sentido de cosa irreal, para nada en el filosófico (tener el fin en sí mismo).

Pues bien, son los seres humanos quienes deben establecer las relaciones. No se concibe que en el siglo XXI las armas sustituyan a la palabra. Los conflictos deberían resolverse con las palabras y no con las guerras. Y no sucede así, al menos en el caso de los rusos en Ucrania.

Hace años, Gonzalo Puerto, en este mismo medio trataba de aclarar un dicho muy frecuente y antiguo: decir «és més animal que un pont» significaba ser una persona atroz con la que no cabía la relación. Y este periodista lanzó su formulación al decir que un puente no es animal, pero indagando llegó a la conclusión de que en la guerra de la Independencia el general Dupont se distinguió por su crueldad. Y eso sí que es una animalada --con todo respeto a los animales--.

Hoy, quizá, el general sería tan solo un acólito de Putin. ¿O no?

Profesor