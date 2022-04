Maig de creus, tapes i molt més

Quan s’albira el mes de maig i l’aroma de la flor del taronger inunda Borriana, els carrers i les places de la nostra ciutat s’engalanen amb grans creus elaborades amb flors naturals. Aquest cap de setmana Borriana es transforma en un gran jardí adornat per les meravelloses creus que elaboren les comissions falleres i, a més, es pot aprofitar per a tastar les propostes gastronòmiques de la Ruta de la Tapa.

A Borriana es manifesta així la nostra particular manera de celebrar la primavera, amb una explosió de color i olor que adorna la ciutat amb un total de 18 creus de maig que ja han començat a instal·lar-se. Cada any les comissions falleres s’esforcen i dediquen molt de temps per a exhibir uns treballs florals molt elaborats, en què la peça principal és una creu, envoltada d’un jardí amb abundants motius i ornaments florals que es combinen amb llum, aigua, música i moviment, composicions que formen verdaderes obres d’art.

Des del divendres 29 d’abril i fins al diumenge 1 de maig, amb l’aroma amplificat de les flors, Borriana es convertix en un museu floral d’art efímer amb la creació de grans creus i jardins instal·lats pels carrers i places, que en la majoria de casos aconsegueixen una qualitat estètica molt destacada. Divendres serà la nit de la plantà i durant tota la matinada es respira un ambient festiu similar al ambient faller que viu la ciutat quan es planten les falles. A primeres hores del matí de dissabte el jurat visitarà les creus, decidirà els premis i, de vesprada, anunciarà les creus guanyadores.

El primer document referent a les creus de maig a Borriana és del dia 1 de maig de 1944. L’origen d’aquesta tradició cal buscar-lo en un moment en què els fallers, distingits per les ganes d’innovar en les festes, van voler fer una aportació i van decidir plantar creus florals el dia 3 de maig, data en què es commemora la recuperació de la Vera Creu per Santa Helena.

Meravellós espectacle

Esteu convidats a acostar-vos aquest cap de setmana a Borriana i xalar del meravellós espectacle de les Creus de Maig, que l’any 2010 van ser distingides per la Conselleria de Turisme com a Festa d’Interès Turístic Provincial.

A més, podeu aprofitar la visita per a tastar les propostes gastronòmiques de la Ruta de la Tapa. La gran cita gastronòmica de Borriana en què, fins al 29 de maig, es poden assaborir més d’una quinzena de propostes d’exquisit sabor borrianenc. Aquest cap de setmana també se celebra el cinquè festival de dansa de l’Arenilla Borriana en dansa i alguns actes del 50 aniversari de l’Agrupament Escolta Borriana. A més, tot maig està ple de propostes culturals i artístiques, com el Festival de Teatre Infantil El Cuc, el Maig di Gras, o el Festival Dansa O. Si voleu propostes diferents i molt interessants us esperem a Borriana este maig.

Alcaldessa de Borriana