Una fita històrica

A Vila-real estem vivint un moment històric. Quan escric estes línies desconec el resultat d’Anfield, però estic segur que aquesta eliminatòria de semifinals es decidirà a l’Estadi de la Ceràmica, al nostre Madrigal (quin nom més bonic!).

No és la primera semifinal de Champions, cert, però esta vegada és diferent. Els primers records que tinc del Villarreal CF són en Tercera Divisió, primer anant al futbol en mon pare, desprès en els amics.

Poc a poc Vila-real va anar creixent i va superar els 40.000 habitants, desprès el Villarreal va arribar a la xifra de 2.000! abonats. En els anys, les gestes del meu equip anaven acumulant-se en la meua memòria, eliminacions d’equips de superior categoria a la Copa del Rei, ascens a 2ª B, ascens a 2ª A, ascens a 1ª, i Vila-real seguia creixent, superant ja els 50.000 habitants.

En l’arribada de José Manuel Llaneza i de Fernando Roig al club es va pegar un salt qualitatiu i van encetar esta nova era pujant a Primera Divisió per primera vegada en la història. A partir d’eixe moment es van succeir Intertoto, Europa League, subcampionat i Champions. Tot era molt bonic fins que va vindre un dur i inesperat descens de categoria. Recorden aquella adaptació de la cançò Tornarem?

Animar al Villarreal

En eixe moment es va començar a gestar l’afició que ara som, la que no es rendeix mai, la que va estar al costat de l’equip incansablement l’última temporada en la que vam tindre perill de descens, la que és capaç de cantar a capella un himne en el que ens identifiquem plenament. La que va poder gaudir del primer títol del club i la que està fent desplaçaments de rècord en Europa per a animar al Villarreal.

Hem arribat a un punt en que la simbiosi entre l’equip i l’afició és total, però també ho és en la ciutat. L’impacte econòmic del Villarreal en Vila-real ha sigut i és enorme, també l’impacte emocional, l’esperit lluitador i guanyador es contagia. Em costa imaginar-me Vila-real sense el Villarreal.

Estic segur que si ma uelo, mon pare o alguns amics que ja no estan vegeren on estem es quedarien bocabadats, però més encara si vegeren com a crescut l’afició. Enhorabona i a per la final.

Portaveu de Cs a Vila-real