La il·lusió de tot un poble

Com és evident, escric este article abans de conèixer el resultat del partit d’anit en Anfield on es van enfrontar Liverpool i Villarreal CF, però no importa. Este article va més enllà d’eixe resultat. Vull aprofitar estes línies, i este moment, per reconèixer una vegada més el somni que tots els aficionats groguets vivim gràcies al projecte liderat magistralment per Fernando Roig, José Manuel Llaneza (a qui enviem la força i l’estima de tots) i Fernando Roig Negueroles.

Un projecte que ubica al Villarreal CF com un gran del futbol europeu i que ha convertit Vila-real en una de les grans capitals futbolístiques, tenint poc mes de 50.000 habitants. Un club que fa que joves futbolistes de casa tinguen l’oportunitat de mostrar-se al món com fa el xiquet del poble Pau Franscico Torres. Un projecte que ha sabut transformar el nostre camp en un estadi modern, còmode i segur que a més a més ens servis per reafirmar que ací produïm la millor ceràmica del món. Fer província Un club preocupat per integrar, per fomentar la igualtat en l’esport, per fer província, per ajudar a les altres disciplines esportives que no tenen els recursos econòmics del futbol. Un club que pensa en tots, compartint sempre els seus èxits. Per això cada vegada son més els que es sumen a l’altre gran pilar del Villarreal CF, la seua afició. Modèlica, exemplar, ambiciosa però humil. Als groguets ens agrada somiar, però ho fem en els peus en terra. Vivim en passió moments com l’actual, però conscients que quan toca patir ho fem tancant files junt al nostre equip. Com he dit, quan escric estes línies no sé encara el resultat, però sé que el proper dimarts en l’estadi de la Ceràmica viurem una altra nit màgica perquè, siga quin siga el resultat, amb el Villarreal CF seguirem guanyant i somiant! Vicesecretari General d’Organització PPCS