Va de bo, Antoniet

Demà inaugurem el Trinquet Municipal Antoniet d’Almassora i ho fem 32 anys després de la desaparició d’una instal·lació que va ser nucli de la vida esportiva i social de la nostra ciutat. Impossible ocultar el buit que va suposar la pèrdua de l’edifici, però afortunadament l’impacte ha estat menor del previsible gràcies a la tasca del Club Pilotari i de totes les famílies que s’han desplaçat fins localitats veïnes per tal de practicar l’esport de la pilota durant els últims anys.

Hui, dia de preparatius, neteja d’última hora i posada a punt de l’edifici és també un dia de recordar els valors de la pilota valenciana i el prèstec de les instal·lacions és un exemple més de l’honestedat i la solidaritat que es demostren dins i fora de la pista. La nostra ja és patrimoni d’Almassora i de la província. És patrimoni cultural reconegut per la Unió Europea i eixe és el motiu de la seua inclusió en els fons Feder.

Sense l’ajuda econòmica europea i de la Diputació Provincial de Castelló, sumats als recursos de l’Ajuntament, no haguera estat possible el finançament d’un edifici únic per a un esport únic. El Club de Pilota que presideix César Beltrán enceta així una nova etapa amb l’objectiu de perpetuar l’escola de valors que suposa la pilota valenciana en general i a la nostra localitat en particular. Molt més que un esport.

Campió nacional

Ho sap bé Antonio Jorques Mas, Antoniet d’Almassora, campió nacional d’escala i corda l’any 1973 i millor esportista valencià dos anys després. Vora 50 anys més tard de convertir-se en el millor d’Espanya en la seua modalitat segueix sent un referent d’aquest esport, mestre per als qui comencen i espill dels joves pilotaris. Les felicitacions no van tardar en arribar una volta confirmat que el donaria nom al trinquet i demà estarà més que ben acompanyat, prova de l’estima de tots i totes.

El trinquet Antoniet d’Almassora obri les seues portes en un moment d’or per a l’esport local. De fet, a la mateixa hora que inaugurarem la instal·lació, l’handbol femení viurà un partit decisiu, també el CD Almazora i tants equips i esportistes que porten el nom de la ciutat fora del nostre municipi cada vegada que ixen per a competir. Un dia molt especial, compartit també amb els balls de El Torrelló, la música de Les Goles i la Festa per la Llengua. Orgull de les nostres arrels.

