Un compromís Porta a Porta

No hi ha millor manera de demostrar el compromís amb una causa o de posar de manifest la coherència amb uns valors que donar exemple. La credibilitat d’una proposta política no es demostra amb paraules i discursos, sinó amb fets reals i palpables. El govern de coalició que ha establert Compromís a les Alqueries té com a finalitat millorar la vida de la gent i l’estat general del municipi, pensant també, com no, en les generacions que vindran; perquè el nostre compromís no s’esgota amb aquest període de quatre anys, sinó que preparem el nostre poble per a les necessitats que haurà de satisfer en un futur.

La increïble quantitat de residus domèstics i urbans que generem cada dia és una realitat de la qual molt sovint no prenem consciència: senzillament, traiem el fem al contenidor i ens n’oblidem. Aquesta ha sigut la particular lògica del model social que ha anat construint-se durant les darreres dècades: consumir frenèticament, usar i llançar, tot revestit d’una falsa aura de progrés que, a la pràctica, ens aboca a la degradació de la terra on vivim, justament perquè no hi ha capacitat per a fer desaparéixer tot allò que ja no volem. Per això, a les Alqueries apliquem l’innovador sistema de recollida de residus porta a porta per al seu reciclatge i reaprofitament, tot construint una àrea de descàrrega i compactació de residus. Les Alqueries serà un exemple d’economia circular del qual podrem sentir-nos orgullosos i orgulloses. Tinent a alcaldessa i regidora de Serveis Socials, Personal, Medi Ambient i Normalització Lingüística de les Alqueries