La resposta justa, la resposta socialista

En els darrers dos anys hem travessat una situació molt complicada. Ha sigut difícil per a tota la ciutadania i també per a totes les administracions públiques. Vam iniciar el 2020 amb una pandèmia que va comportar una crisi sanitària, social i econòmica. Quan creiem que ja estàvem recuperant-se, ens ve un volcà que va afectar els nostres veïns i veïnes de la Palma. I, en 2022, quan es començava a veure de manera definitiva l’eixida de la crisi, apareix la invasió russa a Ucraïna amb la crisi humanitària i econòmica que ha derivat.

Davant totes aquestes circumstàncies, apareixen dues respostes possibles, però no igual de justes i efectives. La primera, la resposta de l’austeritat, retallant els pressupostos i les inversions en serveis públics de primera necessitat per a les persones com són la sanitat, l’educació i els serveis socials. Aquesta és la resposta que va aplicar el PP a la crisi econòmica, allargant els seus efectes durant una dècada.

La segona, la més eficaç i justa, és la resposta de l’enfortiment de l’Estat de Benestar. L’enfortiment de les administracions públiques com a garants de la justícia social, augmentant les inversions i la despesa perquè totes les persones tinguen recursos per a viure dignament. És la resposta que des del minut 1, quan va començar la pandèmia, van decidir aplicar els governs socialistes de Pedro Sánchez, Ximo Puig i José Martí. Però també, és la resposta que el partit socialista ha aplicat enfront de tots els problemes.

Per això ara, en plena crisi de subministrament on els preus de les matèries primeres, tot i que s’han moderat, encara són elevats, el Govern de la Diputació de Castelló aprova el Fons de Cooperació Municipal.

Una inversió de 15 milions

Un moment en el qual es podria retallar el pressupost, és la Diputació de José Martí la que ha decidit continuar amb aquest pla, que va iniciar en 2019, amb una inversió de 15 milions d’euros que aniran directament als ajuntaments. Una inversió incondicionada que potencia l’autonomia local, directament per a millorar la vida dels veïns i veïnes de les nostres localitats.

Aquest fons municipal inclou una primera part de 6 milions en els quals es replicarà la inversió de la Generalitat. I una segona part que inclou 9 milions addicionals d’inversió. Un Fons de Cooperació Municipal com a principal ferramenta per a crear polítiques públiques que facen de Castelló una província de futur.

Per això, quan el PP diu que som incapaços de treballar estan enganyant a la ciutadania. Mentre que, quan van governar la Diputació de Castelló durant 24 anys, invertien majoritàriament en els pobles on ells governaven, ara, amb el PSPV al capdavant de la institució provincial, s’inverteixen més recursos que mai que arriben a tots els pobles, sense discriminació.

Ho hem demostrat sempre que hem governat. Sabem gestionar. De manera justa i igualitària. Posant a les persones en el centre de les polítiques públiques i col•laborant amb la resta d’administracions. Eixa és la nostra resposta. Davant les crisis, més inversió pública, més ajuda a les persones i més suport als ajuntaments. Eixa és la resposta socialista.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castlelló