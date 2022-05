Ser alcalde

Ocupar un càrrec d’alcalde en un ajuntament és fruit d’uns comicis. No sols això, després d’eixa tria pel poble de la representativitat al Ple, a més cal ser la persona escollida pels regidors i regidores per assumir eixa Alcaldia-Presidència del Ple i la màxima responsabilitat a un govern municipal.

Quan una persona és escollida alcalde, ho és 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, no hi ha cap dubte. Tanmateix l’alcalde és de totes les veïnes i veïns, per a les que l’han triat i per a les que no, assumeix eixe paper.

Els perfils a les xarxes socials susciten controvèrsia. Moltes polítiques decidim exposar-nos-hi contínuament. Per això de vegades cal plantejar-nos on comença i on acaba la persona i el càrrec que ocupem. Per tot això molts càrrecs opten per crear-se perfils on fer difusió de la seua feina, i tindre al mateix temps un altre perfil més personal, per no barrejar.

En el cas del nostre alcalde, entenem que té un perfil d’alcalde Benlloch en diverses xarxes socials. A la seua descripció llegim «este és el meu perfil i del meu equip» i es compaginen les seues funcions com a càrrec públic amb la difusió de la seua vida quotidiana. I en l’exposició d’afers personals no tenim res a dir. Al mateix temps s’hi fa difusió de la seua tasca a l’Ajuntament, cap problema. On veiem que cal posar clars límits és quan es fa un ús partidista en este mateix perfil i es comparteix de regal propaganda específica del partit socialista i ho trobem qüestionable perquè es fa des de la institució d’alcalde de totes i no com a «Jose», que pot ser del PSOE i d’un club d’escacs.

No entenem aquest ús partidista, el qüestionem i convidem a la reflexió. Publiquen els webs dels ministeris i les conselleries propaganda dels partits polítics dels ministres i consellers? Ho hem comprovat, no ho fan, perquè no està bé, no és estètic, no és legítim i no hauria de ser legal.

*Portaveu de Compromís per Vila-real