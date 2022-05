La llibertat cristiana (I)

En la primera lectura d’aquest tercer diumenge de pasqua se’ns narra que els apòstols van ser conduïts davant el Sanedrí per a ser interrogats pel gran sacerdot perquè, malgrat que se’ls havia prohibit ensenyar en nom de Jesús, ells continuaven anunciant l’Evangeli. Quan els demanen explicacions, Pere i els altres deixebles únicament troben una manera de justificar la seua actuació: «Obeir Déu és primer que obeir els homes» (Ac 5, 29). Després de ser assotats, els van deixar en llibertat prohibint-los parlar en nom de Jesús. Les autoritats del poble segurament pensaven que amb aquest escarment deixarien de predicar. No obstant això, ells «es retiraren del tribunal del Sanedrí contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús» i «cap dia deixaven d’ensenyar, en el temple i per les cases, anunciant la bona notícia sobre el Messies Jesús» (Ac 5, 41-42). Davant l’amenaça van reaccionar amb la llibertat que dona el coneixement de Crist.

Aquesta situació es repeteix al llarg de la història de l’Església. Els cristians, com aquells primers deixebles, estem cridats a donar testimoniatge de la fe en les diverses circumstàncies en les quals ens toca viure. La llibertat cristiana consisteix a no deixar-se vèncer per la por davant les dificultats que ens puga suposar el testimoniatge de la fe, i és possible pel do de fortalesa que ens dona l’Esperit Sant. En el context cultural en què vivim a Europa, als cristians se’ns plantegen uns nous reptes: comportaments que fins ara eren tolerats mitjançant una despenalització adquireixen la consideració de drets que han de ser protegits i promoguts. Això està tenint conseqüències en la legislació: recentment s’ha donat un pas més en el conjunt de lleis que condueixen al fet que la vida humana quede greument desprotegida, amb l’aprovació de la llei que permet la pràctica de l’eutanàsia i la considera com un dret. *Bisbe de Tortosa