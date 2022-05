Por fin pudimos celebrar un 1º de mayo como nos gusta a UGT, saliendo a la calle, trasladando a todo el mundo un mensaje de vuelta a la normalidad, con prudencia pero con optimismo y el convencimiento que ante los retos que se plantean, estaremos ahí, como siempre. Para muestra, el lema de este 1º de mayo, La solución: Subir salarios, Contener precios, Más igualdad.

En los últimos meses, hemos presenciado un escenario imprevisto, como ha sido el encarecimiento de la energía eléctrica, con unos precios totalmente desorbitados e injustificados, los cuales han generado un aumento de muchos productos debido al incremento de los costes de fabricación. Por si fuera poco, se produjo la invasión rusa a Ucrania, lo cual generó un incremento altísimo en productos, tanto agrícolas, como energéticos. Todo ello se tradujo en un alza del IPC, a cotas que ya estaban olvidadas. Y como es normal, las personas más afectadas, son las que menos recursos tienen, ya que no hablamos de productos de lujo, sino de primera necesidad, como es la luz, el aceite, el pan… y en definitiva todo, ya que al encarecerse los combustibles, lógicamente repercutía en el precio final de todos los productos. Da la sensación de que las empresas energéticas aprovechan la mínima excusa para disparar sus precios. Y esto, lógicamente, repercute en el poder adquisitivo de toda la ciudadanía.

Ante esto, el gobierno ha tomado medidas, que desde UGT consideramos positivas, pero insuficientes. Es positivo bonificar el precio del combustible, y no solo a un colectivo, ya que prácticamente la totalidad de los sectores de actividad y los ciudadanos de a pie, somos directamente afectados por el precio del mismo. Por lo tanto aplaudimos una medida que repercute en todos los bolsillos. Esperamos que se note en el precio de los productos, aunque tengo muchas dudas de que sea así.

Recientemente, también se ha aprobado por parte de Bruselas topar el precio del gas sobre el que se calcula el precio de la luz. La propuesta se realizó conjuntamente por el gobierno español y el portugués. Habrá que esperar a ver sus resultados, pero entendemos que algo había que hacer, ya que es un producto de primera necesidad.

Otra cosa es el incremento de salarios. Evidentemente las posturas no es que estén alejadas, sino que están a años luz. Por parte de UGT no hablamos de cifras, sino de no perder poder adquisitivo, lo que se traduce en incrementos acordes con el IPC. Por parte de la patronal aducen la imposibilidad manifiesta de trasladar esta desviación a los salarios. No somos unos ingenuos, y sabemos que el incremento que se ha generado en los últimos meses es materialmente imposible, salvo alguna excepción, trasladarlo al salario, pero sin embargo sí que es factible articular fórmulas y acuerdos, para que de forma progresiva se recupere la pérdida que se puede producir mientras dure esta situación, la cual fundamentalmente se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, o más concretamente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La cual ha tenido un efecto colateral en el principal sector de nuestra provincia, como es el sector cerámico, debido al encarecimiento del gas, ya que, aunque Rusia no es nuestro principal suministrador, sí que ha generado un aumento considerable el precio del mismo.

Además, como añadido, el giro de la política del gobierno con respecto al Sáhara Occidental, puede generar problemas tanto en el suministro como en el coste del gas. Ante esto último, desde UGT queremos manifestar nuestra total disconformidad con la decisión del gobierno, ya que deberían respetarse las resoluciones de la ONU.

Con respecto al tema del precio del gas, ya va siendo hora que el gobierno atienda la petición que se le ha realizado desde el sector cerámico, con objeto de que se articulen las medidas necesarias para que el coste del mismo no sea un freno al mantenimiento e incremento del empleo en dicho sector, fundamental en la economía provincial.

*Secretario General Comarques de Castellón UGT