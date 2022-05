Gran setmana

La setmana que tot just ha acabat ha sigut substanciosa per a Betxí. Normalment ja sol ser-ho, perquè el colofó a la Setmana Santa que suposa el Ral·li Transbetxí ens deixa amb un bon sabor de boca per la gran repercussió que té. Però enguany, això ha sigut superat amb escreix.

No sé si serà pel nou pas endavant que com a societat hem fet contra la pandèmia, per la forta promoció feta, perquè la gent tenia ganes d’eixir o per tots estos motius, la cursa de motorets s’ha desbordat d’aficionats. I això és un motiu d’orgull per als que gestionem l’Ajuntament i, per suposat, per a tot el poble. De segur que el cònsol alemany, el secretari autonòmic d’esports i d’altres autoritats que ens van visitar es van veure gratament sorpresos pel ressó que té en la nostra comarca i per l’espectacle que suposa veure els antics motorets de llaurar evolucionats a prototips de competició. Res que es puga explicar en paraules. S’ha de veure.

El dimarts anunciàvem la solta de milers de depredadors en la lluita contra el cotonet, per intentar millorar les condicions agrícoles del nostre terme. Sabem que és una tasca difícil i complicada, però hem sigut un dels municipis punters en esta iniciativa i, això, és un altre motiu d’orgull.

Com ho ha sigut durant vora les últimes cinc dècades l’escola infantil Pequelar que, a partir de setembre deixarà de ser de gestió municipal per integrar-se en la xarxa d’escoletes de la Conselleria d’Educació. Sense dubte, un pas endavant importantíssim i una aspiració que hem tingut des de l’equip de govern des del primer dia i que ara, per fi es fa realitat.

Setmanes com esta recent acabada fan gran el poble. I també, per què no dir-ho, són gratificants per a nosaltres, perquè suposen la recollida dels fruits que durant molt de temps s’han treballat, moltes vegades sigil·losament. Estic molt pagat del meu equip i del meu poble.

*Alcalde de Betxí