Omplir Almassora de somriures

Aquest cap de setmana ha sigut històric per a Almassora. Divendres vam poder tornar a gaudir d’un acte de lliurament dels premis literaris Vila d’Almassora. Uns guardons que situen el nostre poble en el mapa dels certàmens que es duen a terme arreu del País valencià i que vam recuperar l’any 2016 des de la regidoria de Normalització Lingüística de la qual em feia càrrec, després de 4 anys en què el PP havia decidit abandonar-los. Uns premis que són com un fill per a mi perquè vaig tindre l’honor de reprendre’ls i millorar-los. Poder tornar a realitzar l’acte de lliurament a la Casa de la Cultura després dels dos anys de pandèmia en què no ha pogut fer-se ha estat una gran alegria.

Dissabte vam poder tornar a celebrar, en aquesta ocasió amb els actes de la Festa per la Llengua al nostre poble. En un ambient de germanor, aquest aplec lúdic i reivindicatiu sobradament consolidat que organitza la indispensable entitat cívica Escola valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua dona l’oportunitat a xiquets i xiquetes, mestres i famílies de la comarca i de diferents comarques valencianes de gaudir d’una jornada per la normalització de la llengua, per l’ús del valencià en tots els àmbits.

Però el que més feliços i felices ens va fer dissabte va ser la inauguració del trinquet. Almassora finalment disposarà d’una infraestructura adequada per a practicar el nostre esport autòcton després de 32 anys sense tindre un trinquet. La tasca que vam dur a terme la passada legislatura per fer-ho possible per fi ha pogut culminar-se. Gràcies a Vicent Marzà, Ignasi Garcia, a tots els companys i les companyes de Compromís que ens vau acompanyar en un dia tan especial per als almassorins i les almassorines i a totes les persones que han contribuït a cobrir una necessitat tan important per al nostre poble.

En un context difícil com el que vivim i després de dos anys de pandèmia, és molt important que el nostre esforç done motius de celebració. La tasca realitzada per Compromís, el treball constant i ben fet, dona bons resultats. Veient la cara de satisfacció de tantes persones i escoltant la felicitacions del veïnat d’Almassora per haver fet realitat aquest projecte, tot esforç paga la pena.

Compromís vam prometre omplir el municipi d’Almassora de somriures i ho seguim aconseguint.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora