Parlava la setmana passada el president Pedro Sánchez de la política sana, aquella que pensa en la gent, i de la política malsana, la que dona l’esquena al carrer i actua en contra de la ciutadania. La política sana practica un model que defensa l’interès general i el bé comú front als interessos partidistes. Esta contraposició estem fartes de veure-la. Fa sols uns dies amb la convalidació al Congrés del Reial Decret del Pla Nacional de resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna.

El PP ha votat no a baixar 20 cèntims el litre de carburant, a reduir l’IVA de la llum del 21% al 10%, a limitar al 2% la pujada del lloguer, a augmentar un 15% l’ingrés mínim vital, a què el bo social beneficie a dos milions de llars, a 10.000 milions d’euros en avals ICO per a les empreses, a 362 milions destinats a llauradors i ramaders i a 68 milions per a pescadors, a 450 milions per al sector del transport i a 625 milions per a la indústria.

Cap novetat en el nou-vell PP. Amb Feijóo, Casado o Rajoy, són els mateixos que quan governaven van apujar els impostos i van retallar els serveis públics. Ara tornaren a donar l’esquena a la gent en la seua aposta del quan pitjor, millor. Però no va ser suficient per a tombar a la política sana que practica el govern liderat pels socialistes, que en un moment extraordinari d’incertesa mundial pensa en el bé comú, en l’interés general i en els drets i les demandes de la ciutadania. Esta política sana, els socialistes la posem en pràctica allà on governem. Per a mostra, les dades de l’atur del primer trimestre d’enguany. La Comunitat Valenciana és l’autonomia que més creix en creació d’ocupació i ha registrat el millor primer trimestre des de 1977, amb 39.900 noves persones ocupades. A més, 1.341.800 persones tenen un contracte indefinit, un rècord històric que seguim treballant per a superar-lo. Perquè els governs socialistes prioritzem en allò que és important.

Un altre exemple és la reducció de les taxes universitàries un 10% per al pròxim curs en la Comunitat. Esta reducció dels preus de les universitats públiques valencianes beneficiarà a 132.000 estudiants. Polítiques per a les persones, en un esforç més del Consell de Ximo Puig per a garantir una educació pública de qualitat. Això es suma a la creació de places gratuïtes d’infantil 1 i 2 anys, per a fomentar la igualtat d’oportunitats des dels primers anys de vida.

Uns fruits que estem veient en la Vall d’Uixó amb les obres de remodelació integral de l’Escoleta Infantil del Sagrat Cor, que ja estan en marxa. També amb l’avanç del Pla Edificant, que enguany millorarà també els CEIP Colonia Segarra i La Moleta i a final d’any iniciarà la construcció del nou CEIP Rosario Pérez al barri Carbonaire. Perquè invertir en educació és invertir en futur.

Un futur que també passa pel pont de connexió entre els polígons Belcaire i Mesquita, que començarà a ser una realitat en els pròxims mesos, com les obres del nou Poliesportiu Municipal i l’acabament de l’ampliació del Centre de Salut. Política sana i per a les persones. No entendria governar d’una altra manera.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó