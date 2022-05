1 de maig, anem per més

Espanya és, amb Argentina, l’únic dels països grans amb la ultraactivitat indefinida dels convenis col·lectius: és a dir, la seua pròrroga quan finalitza la seua vigència. A més, som l’únic dels països europeus on els convenis col·lectius prevalen sobre els d’empresa. Eixos dos elements són de les principals novetats del marc laboral que han canviat des de l’1 de maig de l’any passat. La reforma laboral impulsada per Yolanda Díaz i aprovada en febrer ha estat enormement discutida, qüestionada i defensada en els darrers mesos, però és evident que el seu impacte sobre el món del treball ha estat positiu. Al sector primari l’augment de la contractació indefinida ha crescut un 160% en els darrers tres mesos. L’eliminació dels contractes per obra i servei no ha tingut cap impacte negatiu sobre aquells que a priori no podrien viure sense ells. També l’1 de maig de 2022 el salari mínim és un 3,6% major que en l’1 de maig del 21 i un 30% major que abans que s’activés la majoria progressista del Congrés per acabar amb el govern de Marano Rajoy: de 736 euros a 1000 en quatre anys, cal no oblidar-ho. I el sindicalisme com a eina de lluita pels drets laborals este any està més present que el passat malgrat els intents de Vox de desacreditar-los.

Poc massiu, poc eufòric Des d’algunes organitzacions es pot pensar que els avanços dels últims mesos han estat insuficients. Però costa més dir hui que no s’ha avançat en drets laborals respecte a la situació de fa un any i, més, és impossible negar que s’ha capgirat la tendència de les darreres reformes d’abaratir salaris i acomiadaments. També és cert que este 1 de maig, malgrat l’alçament de les restriccions, ha estat poc engrescador, poc massiu, poc eufòric, almenys a Castelló. I estén eixa sensació de certa paràlisi mobilitzadora de l’esquerra. Avancem en reformes, però alhora el context internacional colpeja les economies familiars i s’instal·la una percepció que no es fa prou que desmobilitza. El debat públic gira al voltant de la baixada d’impostos, sense aconseguir que es parle de quins impostos, a qui els baixem i quant els baixem. Ens cal avançar més: el conveni 189 de les treballadores de la llar, reduir la jornada laboral, portar l’estatut dels treballadors al segle XXI. I, alhora, mobilitzar més, defensar-ho tot, reivindicar anar més lluny. L’any que ve estarem millor. Ens cal també estar més forts. Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló