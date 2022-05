Bajada de impuestos

La izquierda gobierna como si no pasará nada. Como si los españoles --los castellonenses, en este caso-- no tuvieran problemas para llegar a fin de mes. Y la realidad es que, cada vez, son más las familias que padecen graves dificultades para poder encender la calefacción o para poder llenar la nevera… La situación, lejos de ser fácil, comienza a ser verdaderamente dramática, y también afecta a las empresas, desde las más pequeñas a las más grandes multinacionales, sin olvidar a los sufridos autónomos… Sin ir más lejos, el azulejo, nuestro verdadero pilar económico, atraviesa una de sus peores crisis, porque con el precio de la energía y de las materias primas desbocado, les resulta mucho más rentable parar hornos que vender a pérdidas… una situación que ya se ha traducido en más de 30 ERTE y que, sin nadie lo remedia, puede traducirse en la destrucción de muchos puestos de trabajo.

Es necesario --y urgente-- que los castellonenses regresemos a la sociedad del bienestar. Y por eso, desde el Partido Popular reclamamos una bajada de los impuestos. El Gobierno de España de Pedro Sánchez, el de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, y el de la Diputación de Castellón de José Martí, no pueden seguir actuando como si no pasase nada. La situación, insisto, es dramática y por eso es necesario ajustar el gasto de la administración para no seguir ahogando a los ciudadanos y lastrando el futuro de los castellonenses.

Al borde del precipicio

Nuestra provincia no puede seguir al borde del precipicio, y por eso necesitamos en la Diputación, en la Generalitat y en Moncloa un gobierno fuerte y con las ideas claras que trabaje por y para los ciudadanos. Necesitamos un cambio de ciclo, con un gobierno del Partido Popular, para llevar a cabo las políticas constructivas y de futuro que representa el PP a todos los niveles de las instituciones.

La provincia de Castellón es la que peor parte se está llevando, la que se está viendo más afectada por las políticas puestas en práctica por la izquierda. La inflación se ha disparado en el caso de Castellón un 12%, tres puntos por encima de la media nacional, lo que significa que los castellonenses somos un 12% más pobres de golpe. La cesta de la compra, la electricidad, el gas… se están convirtiendo en productos de lujo, cada vez más prohibitivos, sin que los gobiernos del PSOE estén haciendo nada por aliviar la presión que padecemos los ciudadanos. Y es que solo se puede calificar como «indecente» que se bata récord de recaudación 1.398 millones de euros, la cifra más alta en 13 años y un 22% más que en el año 2020, y eso es por el hachazo fiscal socialista al bolsillo de los castellonenses.

La izquierda ha demostrado su incapacidad para gestionar el futuro de nuestro país, de nuestra región y de nuestra provincia. Y una vez más queda patente que el Partido Popular es la única alternativa capaz de poner freno a las políticas socialistas que solo generan paro y pobreza.

Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando, escuchando a los castellonenses y atendiendo sus demandas, y construyendo el proyecto de futuro que necesita esta provincia, de la mano de Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, para revertir la situación y volver a poner a nuestra provincia y nuestra Comunitat en la posición de liderazgo que siempre ha disfrutado.

