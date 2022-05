Eleccions a president de la República

Deu dies més tard del 14 d’abril han esdevingut les eleccions a la presidència de la República Francesa que hem seguit amb interès per veure si triomfava la dreta o l’extrema dreta. Finalment encara que era previsible, però amb un cert alleujament ha guanyat Emmanuel Macron amb claredat, però amb una participació baixa.

Al mateix temps, els republicans espanyols, des de casa, de lluny, hem experimentat en el fons un sentiment d’enveja política perquè en el país veí han pogut elegir amb els vots directes i secrets de la ciutadania, al president de la República, el màxim rang polític de l’Estat. Han fet valdre la voluntat popular, la sobirania de la nació en un acte polític de màxima transcendència, sense intermediaris ni excepcions.

No obstant això, a Espanya hem de conformar-nos contemplant inermes la capacitat reproductiva de la família borbònica per a conèixer al cap de l’Estat. Segons s’expressa en l’article 57.1 de la nostra Constitució: «La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de S. M. Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica». Per tant, ni podem accedir cadascú a aquest màxim rang de l’Estat, ni podem escollir a la persona que l’ocupa.

Però nosaltres fa més de vuitanta anys també vam poder elegir al president de la República, al cap de l’Estat, fou un 10 de maig de 1936, uns mesos abans del colp d’estat franquista. L’escollit fou Manuel Azaña Díaz. Aleshores el sistema electoral, segons la Constitució democràtica de 1931, en l’article 68, exigia que l’elecció havia d’estar a càrrec del total dels diputats de les Corts més un número igual de compromissaris elegits per sufragi universal directe i secret. L’altra condició era que els candidats havien de tenir més de 40 anys i estar en la plenitud dels seus drets civils i polítics.

Segons açò, el total de l’Assemblea de Diputats a Corts i Compromissaris van sumar 911 membres, per aquest motiu l’acte electoral va haver de celebrar-se en el Palau de Cristal del Retiro de Madrid perquè l’edifici del Congrés no tenia prou capacitat.

Dels 847 vots emesos, 754 foren per a Manuel Azaña, al qual recolzaven tots els partits del Front Popular, recentment guanyador de les eleccions. No van assistir a aquesta elecció els monàrquics de Renovació espanyola, els tradicionalistes i alguns diputats de la CEDA.

Els compromissaris escollits per la província de Castelló en les eleccions del 26 d’abril foren: Juan B. Bellido Tirado, Juan Fenollosa Sanz, Joaquín Marco Tur, Pascual Abella Cabedo, Vicente Calduch Amela i Francisco Fletcher Arquinbau. Els diputats per Castelló en aquells moments, més divulgats en els llibres a l’ús, eren: Casas Sala, Fe Castell, Gomez-Hidalgo, Martí Olucha, Sapiña Camaró i Ignacio Villalonga.

Cap d’Estat en Espanya

Per tant hi ha precedents de l’elecció del cap d’Estat en Espanya, en concret durant la Segona República, fa quasi 90 anys.

Actualment la societat espanyola està plenament capacitada per repetir aquesta pràctica de seguida que la legislació ho permeta. Si escollim en una elecció al cap de l’Estat, aquest estarà necessàriament subjecte a la responsabilitat política com qualsevol ciutadà, d’aquesta forma podrà ser destituït quan l’ocasió ho determine i tornat a escollir si la legislació ho permet, com ara ha passat amb Macron. Estarà al mateix nivell d’igualtat que la resta de la ciutadania, sense privilegis, i a més, tothom podrà ser escollit per a aquest càrrec segons la llei. No com ara, en què sols una família pot ostentar el màxim rang polític de l’Estat, i amb l’afegit del fur especial que marca l’article 56 de l’actual Constitució: «La persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat».

Catedràtic d’Història