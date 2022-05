Un mes cultural frenètic

Maig sempre ha estat un mes ple d’activitat cultural a Castelló. I enguany, una vegada superades les distàncies de seguretat i altres mesures restrictives que ens va imposar la pandèmia, serà un mes frenètic. Un maig cultural que ens obligarà a reservar el nostre temps a l’agenda si no ens ho volem perdre.

En aquest article els podria parlar de l’immensa programació que ofereix la Fira del Llibre d’enguany. Una Fira que enguany disfrutem al Parc Ribalta, barretjant lletres i natura, música, dansa, teatre i multitud de disciplines que omplin el pulmó verd de la ciutat de Cultura en majúscules.

Els podria parlar també de la programació que, IVC, Diputació i Ajuntament, hem elaborat per al Dia Internacionals dels Museus. Sis jornades repletes de propostes fetes per professionals de diferents àmbits en totes les seus museístiques de la ciutat.

O podria parlar-vos de les exposicions de fotografia del Festival Imaginària que omplin tots els indrets de la ciutat. O de les fabuloses activitats programades per a una Nit de l’Art que retorna amb més força que mai després de la pandèmia. Inclús podia fer l’article parlant únicament del macroprojecte comunitari que uneix conscienciació, denúncia i art anomenat A través del sostre de vidre; on professionals de diferents àmbits culturals, juntament amb l’alumnat de secundària, conservatoris i de l’escola d’art, visibilitzaran i reivindicaran la desigualtat laboral que pateixen les dones.

Els podria contar també la fabulosa agenda de la Banda Municipal a l’Auditori, o del Festival de la Corona d’Aragó. O la fi de curs de l’alumnat de l’Escola Municipal de Teatre o el de l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal. De la fi dels cicles de música al Teatre Raval MusiCS o del cicle de teatre professional Dijous al Raval. O podria escriure sobre el cicle Castelló a Escena, teatre amateur fet per gent de casa i que també acaba aquest mes de maig.

Els podria parlar de la programació del Planetari, que molta i ben diversa; de la programació de MUCC en cadascuna de les seues seus; del Sons, del Ball perdut, de l’Escola Canta, del Premi Nacional de Dansa que ens cita cada any al Teatre Principal, o de la Filmoteca i mil propostes més. Totes elles amb qualitat. Totes elles dissenyades i programades per a tot tipus de públic, comptant amb professionals i amb segell de qualitat. Però tot, al mateix article, no els ho puc contar. Millor vinguen a gaudir-ho.

Regidora de Cultura a Castelló