Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, la televisión nos bombardea con dietas exprés y soluciones milagrosas para que nuestra figura luzca en la playa. Es lo que se conoce popularmente como Operación Bikini, una suerte de carrera alocada cuya meta es perder los kilos de más que se han ocultado bajo la ropa en invierno. Es un clásico del mes de mayo en nuestras costas y un anticipo de la subida de temperaturas que cada año trae el solsticio estival, tan típico como la canción del verano o la plaga anual de mosquitos en la Costa de Azahar. También en el interior de nuestra provincia, pero con el añadido que son nuestras costas las que reciben más turistas y son en teoría nuestra carta de presentación.

Y es que la Operación Mosquito ha dejado de ser una molestia para convertirse en un problema sanitario en la provincia de Castellón. Esta misma semana conocíamos a través de Mediterráneo que el mosquito tigre ya está presente en 84 de los 135 municipios de la provincia (62,2%), tanto de la zona costera como del interior. La expansión de este molesto insecto continúa imparable, pues ha colonizado hasta un 76% más de municipios que hace cuatro años. 13 de esos municipios solicitaron hace más de un mes a la Generalitat que autorizase las fumigaciones aéreas, tras el episodio de lluvias que ha creado un clima perfecto para la proliferación de larvas. Ciudadanos en Diputación hizo suya esa petición y denunció la parálisis administrativa. La respuesta, de momento, es la misma: ninguna.

Depredador natural

No estamos a favor únicamente de los tratamientos químicos, hay alternativas biológicas que han demostrado su eficacia como la construcción de refugios de murciélagos para controlar estas plagas. Los murciélagos son el depredador natural de los mosquitos y se estima que cada murciélago se come alrededor de 1.000 insectos en una noche. Sin embargo, como siempre llegamos tarde y no se pueden volver a repetir los episodios del año pasado con nubes de mosquitos campando a sus anchas.

No queremos ser la costa de los mosquitos, ni los protagonistas de la novela de Paul Theroux o la película que después protagonizaría Harrison Ford. La Generalitat debe actuar ya. Benicàssim, Torreblanca, Moncofa o los vecinos de la Marjaleria de Castellón no pueden vivir siempre en el verano de la marmota. Ese es en el que no pueden tomarse un helado en una terraza, dejar a los niños en la orilla del mar o salir al jardín sin repelente. No creo que nadie haya calculado el impacto económico de esa mala imagen, pero cuando alguien lo haga se va a llevar una sorpresa. ¿Veranearían ustedes en un lugar con nubes de mosquitos tigre y turistas todo el día untados de Autan? Yo creo que no. Y esta provincia no se merece ser más famosa por los mosquitos que por sus miles de atractivos. Crucemos los dedos.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación y teniente alcaldesa de Benicàssim