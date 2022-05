La importància de la llengua pròpia (I)

Al meu país, és a dir, al meu carrer del raval de Castelló, hi ha un acudit que manifesta clarament el meninfotisme que ens caracteritza: «Qui estiga bé que no es moga». Pense que és una frase inventada a l’època de Franco o del Comte Duc d’Olivares, davant la por a la repressió si protestaves. Serveix per a qualsevol problemàtica que es puga presentar en la societat, ja siga la llengua, el nacionalisme o la neteja dels carrers.

En el cas de la llengua, la indiferència és tal que podria arribar a perdre’s en l’àmbit formal, quedant sols per a les festes de la Magdalena, les cançons de maig a la Mare de Déu del Lledó o al Betlem de la Pigà, i no passaria res. Un munt de gent es creu la cantarella que el català és una llengua íntima, de casa, del raval, però que en definitiva no val per a res; no té aplicació i que s’aprèn a casa i punt. No se n’adonen o no volen adonar-se’n que eixe menyspreu, aqueixa indiferència, és tant o més perjudicial per a la conservació de la llengua que la simple prohibició de parlar-la.

En aquest país hi ha dos partits que de manera continuada, quan no tenen res intel·ligent a dir, o res per a oferir als ciutadans, treuen del barret el conill de la llengua. I, casualment, sempre es tracta del català, mai és el castellà que té més variants que pobles el parlen; o mai és el gallec. l’Euskera ho era quan vivia ETA. De vegades ens diuen que hi ha coses més importants, també diuen el mateix quan se’ls pregunta per la fortuna i els suposats negocis de la monarquia espanyola. La llengua, tanmateix, forma part de la cultura d’un país; es l’anella més feble de la cadena perquè és un element diferenciador de la seua identitat com a poble, i anant a per ella es tomba un dels pilars de l’identitat.

La llengua és societat, cultura, comunicació i sentiments. Arterialitza el sentir general i particular de l’ésser humà. Ja fa molts anys ho va explicar molt bé el lingüista suís Ferdinand Saussure. Per tant, blanc i en botella, és més fàcil eliminar la llengua que els sentiments d’un poble minoritari. Coincidirem en que es fa necessari tenir una llengua general comuna, que tots tenen l’obligació de conèixer, mitjançant la qual es poden comunicar els habitants d’un mateix Estat. Però és inadmissible que l’aplicació general de l’ús d’una de les llengües d’eixe estat siga a costa de les altres llengües cooficials. Aleshores, a Espanya, la llengua majoritària s’utilitza com a eina d’imposició agressiva. S’aconsegueix deixa manera que allò que facilitava la connexió entre persones, siga utilitzat per a separar-les. A Espanya, el castellà, degut a una determinada política lingüística, es transforma en una espècie invasora, alguna cosa com el pi, que de mica en mica es va apoderant de tots els territoris on germina anul·lant tots els arbres que hi estan allí.

Subordinació

El que es discuteix no és tant l’alfabetització castellana de tots els habitants de l’Estat, que és aclaparadora; el que és debat més bé és el sotmetiment de les altres llengües per a la consecució del coneixement del castellà. Aquesta subordinació es fa de manera amagada, menyspreant l’utilitat de les altres llengües, limitant la seua revitalització, vivificació i l’educació d’aquells que són bilingües. L’efecte de la forma en què es persegueix l’objectiu del coneixement del castellà no és negar el lloc essencial de la llengua pròpia del territori en la vida de les persones i la continuïtat de la seva cultura, que també; és, a l’estat espanyol, la manera com es veu el multilingüisme i els drets lingüístics d’uns altres. Per aixó com diu l’eslògan es fa necessari traure la llengua al carrer, a les places, a tots els llocs, primer la nostra i desprès vorem, es necessari obligar a que ens entenguen i no ens sotmeten.

Llicenciat en Dret