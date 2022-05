El plan Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hizo llegar hace unas semanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento de propuestas económicas muy sensatas, responsables y ejecutables que contiene, entre otras medidas, una importante bajada de impuestos. Un plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía.

El Gobierno ha ingresado vía impuestos 7.500 millones más de lo previsto, como consecuencia de la subida de los precios, un excedente que debe devolverse a los españoles con una rebaja fiscal, como plantea el plan del PP. No es momento de recaudar más, sino de que el dinero esté en los bolsillos de los españoles. La solución a la subida de los precios es la bajada de los impuestos, como han hecho otros países de la UE.

Pagar el IRPF

En Castellón, el azulejo ya suma 30 ERTE y 4.500 trabajadores afectados, sube el paro en el primer trimestre de 2022 con 1.800 personas más desempleadas hasta llegar a los 32.000 desempleados y somos la quinta provincia con el IPC más elevado en marzo (11,9%), superando en dos puntos la media nacional. Por ello es necesario el plan que propone Feijóo, con una rebaja del IVA de la luz y el gas --que beneficiaría a familias y al sector azulejero--, del impuesto de hidrocarburos --en beneficio de la pesca y la agricultura--, y pagar un IRPF en función de lo que se ingresa.

El Gobierno no ha tenido voluntad de negociar y ha preferido otras recetas --que solo tienen como objetivo aferrarse al sillón --y como socio a Bildu --cuyo apoyo no saldrá gratis a los españoles--. No obstante, desde el Partido Popular seguiremos proponiendo soluciones para el mejor presente y futuro de los españoles.

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón