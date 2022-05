Rehabilitem la Mercè

El Centre Municipal de Cultura de Borriana, al cor de la ciutat, és un espai de trobada de processos socials i culturals que possibiliten la inclusió de la població i dona accés a les diferents àrees artístiques i culturals, on es realitzen activitats de formació i capacitació en diverses vessants artístiques. Acull els principals esdeveniments culturals de la ciutat, alberga la Biblioteca municipal, aules de música, museus i a voltes també es converteix en auditori. No és només un dels edificis municipals més utilitzats, sinó que, a més, pertany al poble i compta amb un inestimable valor patrimonial, històric i sentimental.

Per això vull compartir una excel·lent notícia. Ahir mateix vaig signar el Decret d’Alcaldia que inicia el procediment la contractació i d’adjudicació de les obres de rehabilitació de la Casa de la Cultura la Mercè, una de les obres més transcendentals del municipi, amb un pressupost base de licitació de vora un milió d’euros, cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, fons Feder, en el marc del Programa operatiu de creixement sostenible, dins de l’estratègia Edusi. Aquesta mateixa setmana es publicarà la licitació en les plataformes públiques de contractació, en el perfil del contractant, amb els plecs de clàusules administratives i tècniques que l’han de regir, amb la previsió que les obres arranquen a l’estiu amb un termini d’execució de dotze mesos.

Resoldre els problemes

Aquesta rehabilitació suposa una intervenció fonamental per a resoldre els problemes de filtracions i humitats que afecten tant l’exterior de la infraestructura com a la resta de dependències. Per això contempla la rehabilitació de totes les façanes de l’edifici, i de la zona posterior, on s’instal·larà un sostre per a guanyar espai en l’arxiu i en la zona de restauració del museu arqueològic, i també la reforma de la Biblioteca.

A més, les obres suposaran la millora energètica de tot l’edifici, que vorà renovats els sistemes de refrigeració de les diferents estances de l’edifici, dins del nostre compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, amb què el govern municipal està alineant els projectes i programes de les diferents àrees del consistori per a la consecució de l’estratègia de l’Agenda Borriana ODS 2030.

L’edifici de l’actual Casa de Cultura ha tingut un usos molt diversos al llarg de la història i la rehabilitació que se li va fer en 1991 el va recuperar de la manera més digna possible. En els últims 30 anys no s’ha fet cap actuació significativa en el manteniment i torna a ser un govern sensible a la cultura el que intervé per no deixar perdre un edifici tan lligat a la història de Borriana. Treballem per la nostra història, la memòria i la cultura de la ciutat, posem en valor el nostre patrimoni. Enhorabona als borrianencs i a les borrianenques.

Alcaldessa de Borriana