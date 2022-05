El Villarreal y su afición: Marca España

Escribo estas líneas en lunes, antes de que tenga lugar el choque definitivo entre el Villarreal CF y el Liverpool en el Estadio de la Cerámica. Sin embargo, ustedes ya conocerán el resultado final de la eliminatoria cuando las lean. No voy a decir que no importa el resultado, importa y mucho, pero no solo de pan --resultados-- vive el hombre o mujer futbolera. Y como tuve el honor de acompañar a la afición del Villarreal CF y al equipo en su desplazamiento a la ciudad inglesa, ahí van algunas consideraciones porque, pese a todo, puedo decir con satisfacción y con orgullo: Yo estuve en Anfield.

Lo podemos decir porque salimos vivos, con un mal resultado, pero vivos. Lo dijo el propio entrenador: «Hubiera podido ser peor». Pero más allá del resultado hay muchos aspectos positivos que conviene subrayar. Primero, el hecho de estar. Hay miles de páginas escritas sobre la cuestión. Cuando se vive la historia, no hay plena conciencia de lo que se está viviendo. Es la distancia, el paso del tiempo, la que ofrece una verdadera dimensión de lo acaecido, la que sitúa lo vivido en su verdadera perspectiva histórica. Lo que está consiguiendo el equipo de fútbol de una ciudad de poco más de cincuenta mil habitantes no tiene precedentes, no hay memoria, no se recoge en los anales futbolísticos. Pero si importante es estar, no menos importante es cómo se está. Y la afición del Villarreal CF no solo estuvo, sino que supo estar. ¡¡Chapeau por la afición!! Dentro y fuera del campo dio todo una lección de saber estar. Ya fuera por las calles de Liverpool, en la plaza donde nos reunimos, en los bares donde tomamos cervezas, en la ineludible visita a The Cavern, el pub que vio nacer a Los Beatles, por allí por donde paso dejó buen recuerdo. Como lo ha dejado en Gdansk, en Belfast, en Múnich… Ya fuera en el mismo estadio del Liverpool: nada más ni nada menos que Anfield. El verlo vacío ya emociona, no les cuento repleto de aficionados con banderas al viento cantando a una solo voz: «You’ll never walk alone». (Nunca caminarás solo). Toda una experiencia futbolística. La afición de Anfield está con el equipo en cualquier lance del juego, y el canto se repite constantemente, un córner a favor es aplaudido a rabiar como si fuera casi gol, y hay momentos en que se hace un repentino silencio siguiendo el devenir de una jugada. Fútbol y afición inglesa en estado puro. Pues también allí, la afición del Villarreal CF no desentonó, estuvo a la altura y una parte significativa del gol sur fue amarilla en Anfield.

Dando una lección

Ya sé que las buenas noticias no son noticia y nadie cae en ellas, pero a mí me llena de orgullo y satisfacción, que la afición de Vila-real, de nuestra provincia, de la Comunitat Valenciana, de España, recorra Europa dando una lección de saber estar con su equipo, con sus colores, con su club. Y lo haga con fuerza, con entrega, con entusiasmo, pero también con respeto, con educación, con civismo. Y es que el equipo del Villarreal CF y su afición, su gente, sus seguidores, están haciendo en su verdadero y exacto sentido Marca España por allí por donde van en cada partido.

Y si me permiten para finalizar pasar de la anécdota a la categoría y haciendo de lo que les he contado una reflexión filosófico-política, creo que, a veces sin enterarnos, a veces sin querernos dar cuenta, en nuestro afán por autocriticarnos, por zaherirnos, por flagelarnos constantemente, no caemos en la cuenta que desde la Transición hasta la actualidad entre todos, subrayo entre todos y con muchas deficiencias y con muchas aspectos por mejorar, pero entre todos hemos construido una de las sociedades más permisivas, más tolerantes, más educadas y más respetuosas de Europa, que es tanto como decir del mundo. El seguimiento que en su momento la sociedad española hizo del confinamiento por la pandemia del coronavirus y el uso general y disciplinado que hemos hecho de las mascarillas es otro ejemplo de lo que decimos. Y en esa línea se encuentra la afición grogueta. Es en el mejor de los sentidos Marca España. ¡¡Endavant Villarreal!!

Presidente de la Diputación de Castellón