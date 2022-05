La tinta del calamar (I)

Miren ustedes, vecinos del Riu Sec, por donde la derecha no demasiado extrema posó el vuelo Alberto Núñez Feijóo. Llegó a Madrid desde nuestra pacífica Galicia, la del Oeste, la de Finisterre. En la Galicia o Galitzia del Este --una región histórica europea de gran extensión entre Polonia y Ucrania--, en esa Galicia se pasean de momento el estruendo de las bombas y la muerte. Feijóo, tras el vocinglero Casado, viene a ser en la cima del PP como una especie de mirlo blanco, modoso y ambiguo en la niebla o néboa como dicen quienes hablan galaico-portugués atlántico.

La niebla es un elemento constante en nuestra poesía en gallego. La saudade, la nostalgia gallega o morriña y la niebla aparecen por cualquier esquina en los versos de la gran Rosalía de Castro. De Rosalía es aquello tan lindo de «los recuerdos son como niebla que disipa el alba». Sin embargo, a uno, el alba de estos días lluviosos y gallegos que tenemos en La Plana, no le ha disipado el recuerdo de las recientes declaraciones de Feijóo a propósito de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina. Comisionistas que, en los madriles y al parecer, se gastaron centenares de miles de euros en yates y relojes de lujo. Perversos trámites en la contratación de mascarillas en plena pandemia y con ancianos muriendo en las residencias de la tercera edad de la Comunidad o Ayuntamiento de la capital de las Españas. La Justicia decidirá en la fase final de este poema o caso de corrupción. Feijóo describió como «pillos» a esos dos presuntos corruptos delincuentes o aves de torvo vuelo. Y la calificación no deja de ser nebulosa y ambigua a la gallega. Pillo es un pájaro zancudo de los humedales, y pillo y pillerías son términos utilizados ante la habilidosa travesura infantil, y pillo no dejan de ser en mil ocasiones el equivalente de pícaro o sinvergüenza. ¡Loado sea el Creador del Universo! Porque la niebla gallega no se disipa ni en La Plana.

Referencia obligada en los medios de comunicación

En esta llanura del País Valenciano nació el novelista Manuel Vicent Recatalà. Fue en la Vilavella, al lado de Nules y Betxí. Estudió en la capital del Turia, y después y hasta hora es vecino del Manzanares. Cuando arreciaban los escándalos con los casos de corrupción durante los últimos mandatos democráticos de Felipe González, a mediados de los noventa del pasado siglo, escribió Vicent unos agudos renglones en torno a la corrupción. Las democracias, decía, nos enfrentamos a casos de corrupción; las dictaduras son la corrupción absoluta. Y esos años eran los años del Roldán que metía mano en la cuenta corriente de los huérfanos de la Guardia Civil y desaparecía luego en el Extremo Oriente; eran años de Juan Guerra y aparecían en el horizonte los síntomas de los ERE andaluces. Luego, y eso es más reciente, llegaron los gobiernos del PP a Madrid y a Valencia, y nos convertimos en referencia obligada en los medios de comunicación europeos si trataban la corrupción.

Pero los casos de corrupción, aunque fuesen excesivos, no configuraban o configuran una corrupción absoluta en nuestra democracia libre, constitucional y con la primera de todas las libertades, la libertad de expresión. La corrupción absoluta se encontraba, y encuentra, en los regímenes que patrocinaron el vil asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, o en el Putin que invade Ucrania, apoyado por una legión de oligarcas y medios propagandísticos basados en la deformación de la realidad y la mentira. No es nuestro caso, vecinos del Riu Sec. Aquí nos enfrentamos con excesivos casos de corrupción, pero aquí acaba en la cárcel el ex Duque de Palma, yerno de la realeza, y acaba en la cárcel el desaprensivo administrador que sangra las cuentas de una comunidad de propietarios. Y ni por asomo todos los duques son corruptos o roban todos los administradores. No generalizar es la primera premisa para hablar de corrupción. La generalización beneficia al extremismo irracional. Seguiremos. El tema hiede.