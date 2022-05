Aquest 2022 celebrem moltes coses. Fa dos-cents anys de la creació de la Diputació provincial; és el centenari del naixement del nostre club, el Club Deportivo Castellón; i també es celebra el centenari del naixement de Joan Fuster, l’autor de Nosaltres els Valencians, un gran pensador i valencianista amb una relació més que estreta amb la nostra ciutat. De fet, va ser patró i vicepresident de la Fundació Huguet, i no sols per això, que supose que també, la Generalitat ha decidit que el 2022 siga l’any Fuster.

De Fuster hi ha moltes reflexions i aforismes que és quedaran per la història. Exemples de pensaments fusterians, són els famosos «tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres» o «Reivindiqueu sempre el dret a canviar d’opinió: és el primer que us negaran els vostres enemics». D’altres segurament necessiten una bona revisió, però no seré jo qui començaré eixe debat on eixiria ben trasquilat.

I és que fa quaranta anys, en la plaça de bous de Castelló, Joan Fuster va fer el seu famós discurs del «ara o mai». Un discurs davant d’una plaça plena de gom a gom, durant la celebració i commemoració del 25 d’Abril i la desfeta d’Almansa, batalla de la Guerra de Successió, on els Borbons van guanyar els Àustries, i van decidir llevar-nos les nostres lleis i prohibir la nostra llengua. Un discurs realitzat en una democràcia que acabava de nàixer i que evidentment no anava al ritme que els demòcrates i els valencianistes volien. Un discurs fet enmig de les traïcions dels grans partits, especialment el PSOE a l’Estatut de Benicàssim, i la renuncia a dir al País Valencià, País Valencià. Un discurs que entenia els temps que s’estaven vivint, i reclamava la urgència d’actuar, que alguns van adormir. Un discurs del que demà farem memòria en el mateix lloc on va ser pronunciat.

Capital del valencianisme polític

Perquè demà, Castelló serà de nou la capital del valencianisme polític, ja que les commemoracions del 25 d’Abril, es realitzaran durant tota la jornada en la nostra ciutat. Ens manifestarem per reclamar tenir un dret civil propi, com tenen altres autonomies però que el bipartidisme ens nega. Ens manifestarem per poder viure en la nostra llengua i poder ser atesos en valencià en els serveis públics per molt que no vulga la consellera socialista Gabriela Bravo. Ens manifestarem per la nostra sobirania, per decidir sobre el nostre territori, sobre el nostre model productiu, sobre el nostre model energètic, sobre el nostre model agroalimentari. En poques paraules tenir sobirania sobre nosaltres mateixos.

El discurs de fa quaranta anys de Joan Fuster va ser potent, enèrgic, però sobretot va ser valent. Una valentia incommensurable, doncs justament un any abans, fa quaranta-un anys, Fuster va ser víctima d’un atemptat terrorista amb un paquet bomba per part del feixisme. I és que, encara que semble un tòpic, cal recordar que la transició no va ser tant modèlica. Els que no la volien aleshores, hens volen fer creure ara perquè no revisem en quins drets cal continuar avançant.

I justament això serà el que farem demà, recordar que volem seguir avançar en drets, en sobirania i en oportunitats, per a Castelló i per al País Valencià. Perquè com Fuster fa quaranta anys, sabem de la urgència del moment davant els reptes que tenim, encara que altres és neguen a reconeixer-ho.

Portaveu Compromís a l’Ajuntament i Diputació de Castelló