Ser europeus s’ha convertit en un imperatiu moral. Enfront del repte de la covid-19, naixia un temps de reconstrucció basat en la solidaritat, la cooperació i la sostenibilitat, encaminades a fer realitat la transició energètica.

Els fons extraordinaris Next Generation s’havien convertit en un punt de llum després de la incertesa de la pandèmia, així com en una resposta a la crisi i al dubte provocats pel brexit. Semblava que una nova convergència renaixeria per fer front, una vegada més, als vells fantasmes de la ultradreta i la intolerància.

I és que al llarg dels darrers quaranta anys hem constituït l’espai democràtic més prolífic de la història, amb l’adopció d’una sèrie de drets inèdits en altres societats i l’assoliment d’una interculturalitat única al planeta. Però ara tornem a veure’ns en una situació difícil: una crisi energètica potenciada pel conflicte que es viu a Ucraïna que ens situa a les portes d’una nova recessió econòmica per la inflació i la incertesa als mercats i als governs.

Gent tolerant, oberta i decidida

La nostra resposta no serà, però, ni l’odi ni el dogmatisme. Seguirem endavant com els i les europees en qui ens hem convertit: gent tolerant, oberta i decidida. Per això, la Diputació de Castelló ens sumem a la commemoració del dia d’Europa, la que combat la mentida i el fanatisme.

Reivindiquem el dia europeu amb més força que mai. Per la nostra Europa, la de la democràcia, una Europa rejovenida que avança sempre cap a la convivència i la cooperació dels pobles per enfrontar els reptes dels nous temps.

Diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals