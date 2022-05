Un mundo inmediato

Dicen del agua que es el bien más valioso que poseemos pero, ¿qué me dicen del tiempo? Todos tenemos prisa, no importa la clase social a la que pertenezcamos, si hay algo en lo que la humanidad es pobre es en la disposición del tiempo. Los genios de Silicon Valley lo detectaron hace ya unos años y decidieron con sus tejemanejes que el mundo sucumbiera a la denominada cultura de la instantaneidad. La mensajería es ya instantánea, los teléfonos son de carga rápida, fotografiamos la comida antes incluso de probarla para poder compartirla con el mundo entero.

Amazon es quien es porque también su fundador, Jeffrey Bezos, supo reconocer esta carencia nuestra llamada tiempo, y decidió entregarnos los productos adquiridos en su web de manera instantánea. No se olvide de que esta compañía ya ha hecho pruebas para realizar entregas con drones. Así que en un futuro no muy lejano no se sorprenda si en lugar de timbrarnos a la puerta el transportista de MRW, una nave del futuro nos golpea la ventana cinco minutos después de haberle dado al clic en nuestra pantalla.

¿Y qué me dice de la ansiedad que nos genera la espera de algunas respuestas a través del WhatsApp? No me diga que alguna vez no se ha quedado esperando frente a la pantalla --como quien mira un test de embarazo--, si ese par de líneas se convierten en color azul. Hay incluso quien, superado por la espera, te envía un segundo mensaje preguntando si te encuentras bien. Y en medio de esta carrera de velocidad en la que se ha convertido nuestras vidas, le voy a confesar el motivo que me ha empujado a escribir esta columna.

Audio de WhatsApp

Sucedió un día de la semana pasada. Después de recibir un audio de WhatsApp de una persona cercana a mi círculo más íntimo, y de comprobar que su duración era de dos minutos y medio, sucumbí a la tentación. No sé si se habrá fijado que al escuchar uno de esos audios aparece en la parte superior izquierda la opción de poder escucharlo a mayor velocidad, tanto que termina distorsionando la voz del emisor. ¿El motivo de su pecaminosa utilidad? Una vez más ganar tiempo. Así que le di a esa opción en el mismo instante en el que mi señora hizo acto de presencia en la habitación y comprobó consternada cómo escuchaba la voz de esa persona que ella tan bien conoce, convertida en la de un personaje de animación. Escuché cabizbajo, cómo un niño que le han pillado haciendo una trastada, su reproche, que no fue otro que decir: «Lo que me faltaba por ver». Traté de defenderme argumentando que el mensaje de audio era extenso y no tenía tiempo para ello. Su expresión de lástima no estaba dedicada exclusivamente a mí. No. Sentía pena por cómo hemos naturalizado la instantaneidad y nos hemos olvidado de la esencia de las cosas.

El ritmo de la vida no debería ser el que nos impone la tecnología. ¿Recuerda querido lector cuando no existía el malvado teléfono móvil y esperaba a regresar al hogar para preguntar si alguien le había llamado? Nos hemos cargado la belleza de lo simple y hemos adquirido la vivencia de lo inmediato. Genios de la comunicación como el cómico, guionista y escritor Ángel Martín, ofrece la posibilidad de consumir un informativo matinal --completo, se lo aseguro-- en menos de dos minutos y veinte segundos. Depende de nosotros ralentizar esta vida loca e insana. Les invito a que escuchen los audios a su ritmo natural, que no esperen ansiosos respuestas del WhatsApp y que no olviden que todos somos seres transitorios y efímeros. ¿Para qué tanta prisa?

